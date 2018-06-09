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Крупное ДТП в России с участием поезда и автобуса: четверо погибших
В Орловской области утром 10 июня случилось масштабное ДТП, участниками которого стали автобус и поезд. Происшествие унесло жизни четырёх человек.
Сообщается, что в автобусе ПАЗ ехали солисты хора. Они направлялись в Орёл. Причиной трагедии, предварительно, стали самоуверенные действия водителя, который решил проскочить железнодорожный переезд перед поездом. После столкновения ПАЗ несколько раз перевернулся и вылетел в кювет.
Переезд, на котором случилось происшествие, оборудован семафором, однако на нём отсутствует шлагбаум.
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В Орловской области утром 10 июня случилось масштабное ДТП, участниками которого стали автобус и поезд. Происшествие унесло жизни четырёх человек.
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