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На границе служат лучшие

10.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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На границе служат лучшие

Защита границ государства – одна из самых ответственных задач. Поэтому к выполнению функции охраны внешних рубежей допускаются только самые лучшие.

 

Младший сержант Александр Латыш и ефрейтор Кирилл Ковалевский проходили службу в Гродненской пограничной группе. Ребята зарекомендовали себя целеустремленными, добросовестными, ответственными военнослужащими. В том, что они вернулись со службы профессиональными защитниками рубежей своей страны, можно убедиться, читая благодарственные письма командования войсковой части 2141 в адрес их родителей.


Когда ребята увольняются по окончании срока службы, всегда приятно посмотреть на них – возмужавших и окрепших. Годы армейской службы оставили у парней много положительных впечатлений. Этот период жизни навсегда останется в их памяти как один из самых интересных и самостоятельных. Можно быть уверенными, что у нас есть настоящие защитники границы и патриоты своей Родины.

 

Татьяна БЕБЕХ,
ведущий специалист обособленной группы Свислочского района.

 
 
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Защита границ государства – одна из самых ответственных задач. Поэтому к выполнению функции охраны внешних рубежей допускаются только самые лучшие.
 
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