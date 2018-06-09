|
На границе служат лучшие
10.06.2018 — Разное | Свислочская газета
Защита границ государства – одна из самых ответственных задач. Поэтому к выполнению функции охраны внешних рубежей допускаются только самые лучшие.
Младший сержант Александр Латыш и ефрейтор Кирилл Ковалевский проходили службу в Гродненской пограничной группе. Ребята зарекомендовали себя целеустремленными, добросовестными, ответственными военнослужащими. В том, что они вернулись со службы профессиональными защитниками рубежей своей страны, можно убедиться, читая благодарственные письма командования войсковой части 2141 в адрес их родителей.
Татьяна БЕБЕХ,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защита границ государства – одна из самых ответственных задач. Поэтому к выполнению функции охраны внешних рубежей допускаются только самые лучшие.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)