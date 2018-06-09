На границе служат лучшие





Защита границ государства – одна из самых ответственных задач. Поэтому к выполнению функции охраны внешних рубежей допускаются только самые лучшие.

Младший сержант Александр Латыш и ефрейтор Кирилл Ковалевский проходили службу в Гродненской пограничной группе. Ребята зарекомендовали себя целеустремленными, добросовестными, ответственными военнослужащими. В том, что они вернулись со службы профессиональными защитниками рубежей своей страны, можно убедиться, читая благодарственные письма командования войсковой части 2141 в адрес их родителей.



Когда ребята увольняются по окончании срока службы, всегда приятно посмотреть на них – возмужавших и окрепших. Годы армейской службы оставили у парней много положительных впечатлений. Этот период жизни навсегда останется в их памяти как один из самых интересных и самостоятельных. Можно быть уверенными, что у нас есть настоящие защитники границы и патриоты своей Родины.

Татьяна БЕБЕХ,

ведущий специалист обособленной группы Свислочского района.