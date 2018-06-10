Новые контракты и взаимный «безвиз»: Беларусь и Китай упрочили сотрудничество

Безвизовый режим с Китаем, контракты и договорённости на миллиард долларов. Экономические эксперты и политологи подводят итоги рабочего визита Президента Беларуси в китайский Циндао, где накануне завершился саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Помимо имиджевого эффекта, участие нашей страны в статусе наблюдателя в этой влиятельной организации имеет вполне конкретные материальные дивиденды. Договорённости на полях нынешнего саммита можно и вовсе назвать историческими.

На улице +27°С, в цеху (по санитарным нормам) – всего +12°С градусов, но работникам сегодня жарко: к отправке готовят партию куриного мяса в Китай. Первую в истории Дзержинского агрокомбината. Соответствующий контракт подписали накануне в Циндао. В грязь лицом здесь не ударят – на производстве стерильные условия, что подтвердили китайские специалисты, проводившие сертификацию, но к этому мясу особое внимание – на кону миллионы долларов, и ещё более солидные перспективы.

Только предварительные партии позволят на 10% увеличить годовой экспорт агрокомбината, который сегодня по объёму производства – на третьем месте в стране. Кроме куриного мяса, белорусские предприятия активно наращивают поставки в Китай говядины. Здесь первыми были могилёвские производители.

За счёт китайских покупателей может успешно работать не только отдельный комбинат, но и целая отрасль. Ежегодно Китай импортирует около 5 миллионов тонн мяса – это в 4 раз больше, чем Беларусь производит.

Ещё более масштабные перспективы у молочной отрасли.Подписанный 10 июня контракт на поставку в Китай сухого молока хоть и внушительный (30 миллионов долларов), но мизерный на фоне потенциального экспорта в КНР, который может измеряться в миллиардах. К масштабной работе готовится и компания «Юнисон», подписавшая с китайскими партнёрами соглашение на производство в Беларуси 30 тысяч электромобилей. Пять моделей сойдут с конвейера уже в 2019 году. Китай готов инвестировать более полумиллиарда долларов. Чтобы выйти на рынок стран СНГ, значительную часть деталей будут делать в Беларуси.

Но всё же самые масштабные промышленные перспективы партнёры связывают с индустриальным парком «Великий камень». В Циндао согласовали развитие сопутствующей инфраструктуры совместного проекта, появится полноценный жилой комплекс и спортивные объекты. Соглашение предусматривает бюджет более 120 миллионов долларов. Также договорились о совместном развитии Беларуси и Китая на основе стратегических программ двух государств.

Си Цзиньпин, Председатель КНР: «Мы готовы соединить наше развитие с развитием Беларуси. Мы знакомы много лет. Я хорошо помню нашу первую встречу. Мы долго говорили наедине и с самого первого момента знакомства были уже как давние друзья. Я готов и в дальнейшем поддерживать такие тесные контакты».

Теперь – без малейших дипломатических барьеров. Беларусь и Китай вводят взаимный безвизовый режим. Гражданам двух стран теперь будет достаточно предъявить пограничникам обычный паспорт. Таким образом, белорусы смогут путешествовать уже в 43 страны, ещё 30 государств ставят нашим гражданам визы по прибытии. Особый интерес для белорусской экономики – приток китайских туристов. В мире их ежегодно – около 150-ти миллионов, до нашей страны доезжает всего 20 тысяч. Скоро будет больше. Это понимают и китайские инвесторы. Например, в Гродно они уже перестраивают старую гостиницу под 4-звёздочный отель – самый большой в областном центре. Выгода двойная: в городе на Немане туристический бум, сюда без визы едут уже со всей Европы. Только из китайской провинции Ганьсу в регион пришли инвестиции и кредиты более чем на 200 миллионов долларов. Около 20-ти совместных проектов – от образования до строительства. Здесь открылся и единственный в регионе Центр традиционной китайской медицины. Иглоукалывание, массаж и даже лечение прижиганием. Персонал – опытные медики из Китая.

Сяо Хун, директор Центра традиционной китайской медицины провинции Ганьсу в Гродно: «Центр работает всего три месяца, но он очень востребован. За это время к нам пришли больше тысячи пациентов. Мы рады, что и наши традиционные методы лечения помогают людям здесь, в Беларуси. Намерены расширяться и лечить китайскими травами. Хорошо, что между Беларусью и Китаем больше нет виз. Это значит, что сюда, в центр, сможет приезжать больше опытных специалистов из Китая».

Учёба, в случае с Китаем, – тема, представляющая взаимный интерес. В Беларуси учатся около двух тысяч китайских студентов. Перенимать экономический опыт КНР готовы уже состоявшиеся специалисты из нашей страны.

Кроме того, в Циндао подписаны важные экономические соглашения: по созданию высокотехнологичных производств на территории Беларуси и признанию таможенными органами уполномоченных экономических операторов. Экономическая тема стала ключевой и в выступлении Александра Лукашенко на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Наш Президент заострил внимание на кооперации, сфере высоких технологий, эффективном использовании транзитных и логистических возможностей и особо подчеркнул, что Беларусь готова к сотрудничеству в аграрном секторе – ведь глобальные проблемы не решить, пока сотни миллионов людей на планете страдают от голода.