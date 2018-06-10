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​Делегацию из Гданьска принимали в Национальном художественном музее

11.06.2018 21:34 — Разное | ОНТ  
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В Национальном художественном музее сегодня принимали делегацию одного из старейших музеев Польши. Это первый контакт арт-институций Гданьска и Минска.

Общих тем оказалось больше, чем обсуждали по электронной почте. Основные направления сотрудничества – в трёх словах: изучение, реставрация, презентация.

Быть работам Даниэля Шульца? Или не быть? Вот в чём вопрос. За ответом обратились на малую родину живописца. Её девиз обнадёживал: «Гданьск – море возможностей»

К совместным исследованиям приступили сходу. Однако в Минске у раскрытого реставраторами портрета Януша Радзивилла завязалась затяжная дискуссия.

Анна ГОСЛАВСКА-ФОРТУНА, заместитель директора Национального музея в Гданьске (Польша): «Редко подписывал свои картины. Зачастую приходиться распознавать художника по стилю. Даниэль Шульц у нас представлен на стационарной выставке старого гданьского искусства. Есть три его работы: прекрасный портрет Констанции Шуман и натюрморты».

До визита прислали свои образцы иконографии князя, известного и в Беларуси, и в Польше по роману «Потоп» Генриха Сенкевича.

Многие картины художника не вошли ещё в каталоги.

Александр МАТЯС, корреспондент: «Неизвестный художник» первой половины 17 века, «Портрет мужчины» уже второй половины 17 века, «Елизавета София Радзивилл (Бранденбургская)»… Сегодня 25 изображений в галерее музея нужно идентифицировать».

В том числе и «Портрет магната». Долго считали – это князь Михаил Тверской. Среди героев нескольких версий – также монарх Стефан Баторий. «Гданьский художник» (возможно) – информация к размышлению рядом с «Чёрной панной Несвижа».

Цезары КАРПИНЬСКИ, советник министра культуры и национального наследия Польши: «В Польше около тысячи музеев. Данные сверяли недавно. Что касается «Национальных» – это более узкий участок. И здесь институция в Гданьске, можно сказать, одна из ключевых. Это очаг очень высокого класса реставраторов именно такого типа живописи».

Общий фонд – 60 тысяч раритетов. Сейчас в главном музее Гданьска – вернисаж живописи эпохи барокко. Полотна кисти Анджея Стеха, Бартоломея Стробеля, Питера Данкертс де Рея есть с чем сравнить и у нас.

Сергей ВЕЧЕР, заместитель генерального директора Национального художественного музея Беларуси: «Маем у сваім зборы каля сотнi партрэтаў перыяду XVIII стагоддзя. Не лічачы яшчэ партрэтаў XIX стагоддзя. Несумненна, што будуць і выставачныя праекты. Магчыма, у Гданьску, Магчыма, у Мінску. Можа быць супольны».

Работы Даниэля Шульца нередко приписывают голландцам. Влияние Рембрандта очевидно. Картины гданьского мастера отличаются безупречной техникой, глубоким цветом, вниманием к деталям.

 
Теги: Минск
 
 
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В Национальном художественном музее сегодня принимали делегацию одного из старейших музеев Польши. Это первый контакт арт-институций Гданьска и Минска.
 
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