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В Литве за четыре дня произошло три ДТП с солдатами НАТО

12.06.2018 07:39 — Разное | Tut.by  
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За четыре дня в Литве произошло три аварии с солдатами НАТО. Минобороны Литвы связывают это с интенсивностью проводимых в стране военных учений, сообщает DELFI.


Фото: DELFI / Paulius Garkauskas

В прошлый четверг в Пренайском районе Литвы столкнулись четыре бронетранспортера Stryker ВС США, в этой аварии получили ранения 13 американских военных.

Еще одна авария произошла в ночь на субботу, когда американский бронетранспортер в Казлу-Руде съехал с дороги и врезался в дерево. Ранения получили трое военных США.

В воскресенье в Швянченском районе перевернулся военный внедорожник, в результате чего получили ранения двое французских военных.

ВС Литвы не детализирует причины этих ДТП, однако дорожная полиция в понедельник сообщила, что следовавшим в ночь на субботу в Казлу-Руду американским бронетранспортером управлял уставший военнослужащий, который, по предварительным данным, задремал за рулем.

«Эта усталость на самом деле не на последнем месте. Колонны США, которые следуют в Латвию, уже проехали из Германии около полутора тысяч километров», — сказал пресс-атташе Штаба обороны ВС Литвы капитан Томас Пакальнишкис. «Мы рады, что участниками или жертвами этих инцидентов не стали гражданские лица», — добавил он.

Сейчас в Литве проходят крупные военные учения — национальные учения «Гром Пяркунаса» и международные учения «Удар меча». В стране одновременно в июне будет тренироваться до 13 тысяч военных.

 
 
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Минобороны Литвы связывают это с интенсивностью проводимых в стране военных учений "Гром Пяркунаса" и "Удар меча".
 
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