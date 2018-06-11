|
В Литве за четыре дня произошло три ДТП с солдатами НАТО
За четыре дня в Литве произошло три аварии с солдатами НАТО. Минобороны Литвы связывают это с интенсивностью проводимых в стране военных учений, сообщает
В прошлый четверг в Пренайском районе Литвы
Еще одна авария произошла в ночь на субботу, когда американский бронетранспортер в Казлу-Руде съехал с дороги и врезался в дерево. Ранения получили трое военных США.
В воскресенье в Швянченском районе перевернулся военный внедорожник, в результате чего получили ранения двое французских военных.
ВС Литвы не детализирует причины этих ДТП, однако дорожная полиция в понедельник сообщила, что следовавшим в ночь на субботу в Казлу-Руду американским бронетранспортером управлял уставший военнослужащий, который, по предварительным данным, задремал за рулем.
«Эта усталость на самом деле не на последнем месте. Колонны США, которые следуют в Латвию, уже проехали из Германии около полутора тысяч километров», — сказал пресс-атташе Штаба обороны ВС Литвы капитан Томас Пакальнишкис. «Мы рады, что участниками или жертвами этих инцидентов не стали гражданские лица», — добавил он.
Сейчас в Литве проходят крупные военные учения — национальные учения «Гром Пяркунаса» и международные учения «Удар меча». В стране одновременно в июне будет тренироваться до 13 тысяч военных.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минобороны Литвы связывают это с интенсивностью проводимых в стране военных учений "Гром Пяркунаса" и "Удар меча".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)