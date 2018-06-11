На Ветковщине участились случаи браконьерства





С начала года по факту незаконной добычи рыбы было возбуждено 6 уголовных дел. Ущерб, нанесённый окружающей среде, расценивается более чем в 40 тысяч рублей. В настоящее время по этим делам проводится предварительное расследование. Одно дело уже направлено на рассмотрение в суд.

Как прокомментировал прокурор Ветковского района Роман Фурс, сложившаяся ситуация крайне обеспокоивает. В прошлом году в отношении браконьеров возбуждено два уголовных дела. Общий ущерб составил свыше 10 тысяч рублей. В этом году только за три весенних месяца количество преступлений выросло в три раза! С наступлением лета их число увеличивается.

Какие последствия влечёт незаконная рыбалка, об этом не понаслышке знают жители Ветковского района, понёсшие наказание.

Так, в мае 2017 года рано утром двое мужчин решили порыбачить на затоне реки Сож вблизи деревни Хальч Ветковского района. В это время, согласно Правилам ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, действовал запрет на вылов всех видов рыб. Однако нарушителей это не смутило, и при помощи двух сетей они добыли более 30 особей различных видов рыб. На месте преступления браконьеров застали инспекторы ОЖиРМ. Причинённый нарушителями ущерб составил около трёх с половиной тысяч рублей, на момент преступления это составляло 152 базовых величины. По данному факту Ветковским РОСК было возбужденного уголовное дело по части 2 статьи 281 УК Республики Беларусь (незаконная добыча рыбы в крупном размере) и направлено в суд. Мужчин признали виновными и назначили каждому из них наказание в виде штрафа в размере 50 базовых величин.

Несмотря на небольшой улов рыбы (как правило, не более 50 особей), люди идут на риск. Их не пугают суммы штрафов, которые начинаются от трёх тысяч рублей, конфискация имущества и даже тюремный срок (наказание по ч. 4 ст. 281 УК — лишение свободы до 6 лет). Зачастую для браконьеров незаконный улов становится «золотым». Так, к примеру, поймав незаконным путём 27 рыбок, один из ветковчан нанёс ущерб окружающей среде на 3 тысячи 800 рублей. Другой рыбак, поймав в запрещённой зоне в период действия запрета 53 особи рыбы, причинил ущерб почти на 21 тысячу рублей. Невольно возникает вопрос: стоит ли рыба таких денег, наличия судимости и возможного лишения свободы?

Более подробно об этих случаях мы расскажем в нашей газете после вынесения официального приговора суда.

Снежана КОРШИКОВА.