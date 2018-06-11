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Священник провел несколько встреч с воспитанниками детского туристического лагеря

12.06.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Священник провел несколько встреч с воспитанниками детского туристического лагеря

В Волковыском районном центре туризма и краеведения детей и молодежи был организован детский туристический лагерь для учеников СШ № 2 г. Гродно.

Первая встреча и знакомство священника Александра Богдана и детей состоялась 8 июня в Свято-Петропавловском соборе г. Волковыска, куда юные туристы пришли на экскурсию. Отец Александр рассказал и показал, где в храме что находится, что означает и как применяется. Также объяснил, какого главное назначение храма - молитва и таинства.

На следующий день 9 июня священник побывал в гостях у детей на турбазе. Была показана мультимедийная презентация о Библии. Затем многие задавали вопросы священнику на самые разные темы о вере, церкви и религии.

В воскресенье 10 июня некоторые ребята пришли в Свято-Петропавловский собор на Божественную литургию. Заключительная встреча состоялась 11 июня. По просьбе самих туристов отец Александр подготовил беседу на тему «Церковь».

Священник провел несколько встреч с воспитанниками детского туристического лагеря

Священник провел несколько встреч с воспитанниками детского туристического лагеря

Священник провел несколько встреч с воспитанниками детского туристического лагеря

Дарья Волосевич

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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В Волковыском районном центре туризма и краеведения детей и молодежи был организован детский туристический лагерь для учеников СШ № 2 г....
 
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