Хотимские ребята вернулись с областной «Зарницы» с наградами

Буквально в конце мая на страницах районной газеты вышел материал о победе юнармейцев из СШ №1 г.п. Хотимска в районном этапе военно-патриотической игры «Зарница». Не успели ребята перевести дух, набраться сил, как им уже предстояло показать себя на области.

7 июня они приняли участие в областной военно-патриотической игре. И хотя абсолютной победы одержать команде не удалось – у них только восьмое общекомандное место, но не может не радовать тот факт, что команда и отдельные ребята показали очень хорошие результаты в конкурсах программы.

Так в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки наша команда заняла первое место. Егор Тарасов оказался первым, а Анастасия Борисенко – второй в личном первенстве по данной дисциплине.

А вот Александра Мончинская была удостоена специального приза, как лучший командир по строевой подготовке, опередив ребят других команд, принявших участие в игре.

Пусть они не стали первыми, но, несмотря на все трудности, нехватку времени на полноценную подготовку к соревнованиям, сумели громко заявить о себе и показать участникам, что и в таком городе как наш есть достойные для них соперники.

Мы в свою очередь поздравляем ребят и их тренеров с достигнутыми результатами и желаем им новых побед в будущем.

Алеся СЕНЧЕНКО.

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