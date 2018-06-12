Курсы валют и криптовалют на сегодня

Белорусский рубль начал торги 13 июня укреплением к евро и российскому рублю, биткойн -250.52.

Средневзвешенный курс доллара вырос сразу на 0,0091 рубля до 2,0120 BYN/USD. Это максимальный уровень почти за две недели.

Средневзвешенный курс евро снизился лишь на 0,0002 рубля до 2,3620 BYN/EUR.

Средневзвешенный курс российского рубля сдал назал всего на 0,0009 рубля до 3,1930 BYN/100RUB.

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