Курсы валют и криптовалют на сегодня

Белорусский рубль начал торги 13 июня укреплением к евро и российскому рублю, биткойн -250.52.
Средневзвешенный курс доллара вырос сразу на 0,0091 рубля до 2,0120 BYN/USD. Это максимальный уровень почти за две недели.
Средневзвешенный курс евро снизился лишь на 0,0002 рубля до 2,3620 BYN/EUR.
Средневзвешенный курс российского рубля сдал назал всего на 0,0009 рубля до 3,1930 BYN/100RUB.
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