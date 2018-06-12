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«Беспаспортная» форель
13.06.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Грузовой автомобиль Volvo следовал из Латвии на территорию Республики Беларусь через автомобильный пункт пропуска «Григоровщина». По документам в грузовом отсеке транспортного средства в адрес белорусского получателя перевозились хребты, головы форели и куски лосося мороженые. В ходе таможенного контроля сотрудниками таможни установлено, что в действительности, кроме указанного по сопроводительным документам товара, перемещается почти 3 тонны филе форели. Какие-либо сопроводительные документы отсутствовали.
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> Грузовой автомобиль Volvo следовал из Латвии на территорию Республики Беларусь через автомобильный пункт пропуска «Григоровщина». По документам в грузовом...
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