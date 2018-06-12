«Беспаспортная» форель

Грузовой автомобиль Volvo следовал из Латвии на территорию Республики Беларусь через автомобильный пункт пропуска «Григоровщина». По документам в грузовом отсеке транспортного средства в адрес белорусского получателя перевозились хребты, головы форели и куски лосося мороженые. В ходе таможенного контроля сотрудниками таможни установлено, что в действительности, кроме указанного по сопроводительным документам товара, перемещается почти 3 тонны филе форели. Какие-либо сопроводительные документы отсутствовали.

Товар предварительной оценочной стоимостью более 29 тысяч рублей задержан. Таможней начат административный процесс по признакам совершения правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.14.5 КоАП Республики Беларусь. Нарушителю грозит наложение штрафа в размере 30% от стоимости товара.

По материалам

Витебской таможни.

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