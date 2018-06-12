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"Выплаты не должны стимулировать болеть". Расходы на оплату больничных снова оптимизируют?

13.06.2018 12:26 — Разное | Tut.by  
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Поводом для беспокойства белорусов стала просочившаяся в прессу информация о том, что на последнем заседании Совета Республики обсуждали проблему снижения расходов Фонда социальной защиты населения. Один из вариантов пополнить его «закрома» — изменить подход к оплате больничного, пишет 1prof.by. Как оплачивается листок нетрудоспособности в Беларуси и в других странах.


Фото: TUT.BY

Предлагалось, в частности, при общем заболевании или бытовой травме оплачивать бюллетень лишь с четвертого дня нетрудоспособности. А первые три — болеть за свой счет. Напомним, ранее министр труда и социальной защиты Ирина Костевич отмечала, что в стране наблюдается рост расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности. Серьезно этот показатель вырос в Брестской, Гомельской и Минской областях.

На данном этапе наша республика в числе государств, где положение с оплатой больничных достаточно благоприятное: пособие начисляется в размере 80% среднего заработка за первые 12 календарных дней, а затем в размере 100%. Следует добавить, что право на больничный лист имеют работники, на которых распространяется социальное страхование и за них уплачиваются обязательные страховые взносы. В Минтруда и соцзащиты комментируют, что эта сумма не может и не должна полностью покрывать размер заработной платы, иначе это будет стимулировать людей болеть.

К слову, до 2013 года болеть белорусам и в самом деле было выгоднее. Тогда первые 6 дней болезни оплачивались в размере 80%, а последующее время — полностью. Но 5 лет назад расходы на оплату листов нетрудоспособности оптимизировали: народ возмутился, но выбора у него не было. А впрочем, был — не болеть.

Член Совета Республики, директор ОАО «Новая Припять» Столинского района Иван Антонович отмечает, что он как работодатель ничего в оплате больничных менять бы не стал, а пошел бы на более популярную меру — начал всеми силами приобщать работников к здоровому образу жизни, пишет 1prof.by. Так, в хозяйстве созданы 2 перспективные футбольные команды, предприятие оплачивает вакцинирование членов коллектива. Аналогичной точки зрения придерживается и председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Владимир Пантюхов. Он уверен, что современный человек просто обязан вести здоровый образ жизни, правильно питаться и отказаться от вредных привычек. Тогда размер оплаты больничных его будет мало волновать.

Британцы и россияне болеть не любят

Тем не менее Беларусь в плане оплаты больничных в мировом рейтинге оказывается в «золотой середине». Конечно, есть страны, где положение более благополучное. Совсем не теряют в заработной плате, заболев, граждане Германии, Швейцарии, Австрии и Люксембурга: работодатели выплачивают им полную заработную плату.

Впрочем, не все богатые государства предпочитают разбрасываться средствами из госбюджета. Обратимся к примеру Великобритании — мировой финансовой столицы. Первые 3 дня болезни не оплачиваются вообще, а последующие — по фиксированной ставке в 88,4 фунта в неделю. Так что британцы болеть не любят.

Не отстают от них и россияне. Согласно исследованиям, проведенным порталом Superjob.ru, почти каждый третий житель страны готов ходить на работу больным, чтобы не потерять в оплате труда. Любопытный подход к больничным у литовцев. Первые 2 дня болезни наниматель оплачивает работнику из своего кармана. Правда, размер оплаты строго не оговорен и колеблется от 80 до 100% среднего дневного заработка. А затем выплаты ложатся на плечи Фонда социального страхования, который оплачивает 80% заработка. И еще один немаловажный момент: у наших соседей больничный выписывается сразу на 2 недели. Если за это время человек не выздоровел, то должен прийти к врачу еще раз, а если справился с недугом раньше — позвонить доктору и сообщить о том, что собрался выходить на работу.

Больничные в Литве электронные, поэтому проблем со сроками их окончания не возникает.

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Как оплачивается листок нетрудоспособности в Беларуси и в других странах.​​​​​​​
 
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