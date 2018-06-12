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На фестивале в Лиде выступят «Ленинград» и «Вопли Видоплясова»

13.06.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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На фестивале в Лиде выступят «Ленинград» и «Вопли Видоплясова»В Лиде 8 сентября в очередной раз пройдет фестиваль LIDBEER. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Гостей фестиваля LIDBEER-2018 ждет большой и разнообразный фудкорт, различные активации и квесты, выступления уличных артистов и подающих надежды музыкантов, а также большой гала-концерт с участием рок-групп из Беларуси, России и Украины. Хедлайнером концерта станет группировка «Ленинград», которая впервые за несколько лет порадует белорусов открытым форматом выступления. Также на фестивальной сцене выступят группы «Вопли Видоплясова», «ЧуVство Полета», Nizkiz и Animal Джаz.

Фестивальные площадки начнут свою работу с 10.00, что позволит гостям праздника успеть не только поучаствовать во всех активациях, но и поближе познакомиться с достопримечательностями Лиды. Концертная программа на большой сцене стартует в 17.30.

LIDBEER славится особой атмосферой драйва и веселья, дружелюбия и открытости — на один день Лида превратится в настоящий город-фестиваль. Теплой атмосфере будет способствовать и одно из главных нововведений прошлогоднего open-air: LIDBEER-2018 продолжит говорить на белорусском языке. Обновленный формат коммуникации получил положительный отклик среди гостей мероприятия. LIDBEER-2018 порадует новыми активациями и развлечениями в белорусском стиле.

Вход на фестиваль свободный. Билет нужно будет покупать только на площадку гала-концерта.

 
Теги: знакомства
 
 
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В Лиде 8 сентября в очередной раз пройдет фестиваль LIDBEER. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Гостей фестиваля LIDBEER-2018 ждет большой и разнообразный...
 
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