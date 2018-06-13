Погода: в Беларуси тепло, но дождливо

Лето продолжает баловать белорусов. Этот день по прогнозу будет тёплым и солнечным.



За окнами от 18 до 24 градусов тепла. Ещё жарче на юге страны – там столбики термометров поднимутся до отметки в плюс 28. Летний зной разбавят дожди, сообщают синоптики. Поэтому выходя из дома, не забудьте зонт.