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Погода: в Беларуси тепло, но дождливо
Лето продолжает баловать белорусов. Этот день по прогнозу будет тёплым и солнечным.
За окнами от 18 до 24 градусов тепла. Ещё жарче на юге страны – там столбики термометров поднимутся до отметки в плюс 28. Летний зной разбавят дожди, сообщают синоптики. Поэтому выходя из дома, не забудьте зонт.
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Лето продолжает баловать белорусов. Этот день по прогнозу будет теплым и солнечным.
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