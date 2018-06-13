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За какие деньги Федынич и Комлик строили особняки и покупали земельные участки?

14.06.2018 10:07 — Разное | Партизан  
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Лидеры профсоюза РЭП судятся с сайтом belnovosti.by.

За какие деньги Федынич и Комлик строили особняки и покупали земельные участки?
12 июня председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич и бухгалтер РЭП Игорь Комлик подали в суд Центрального района Минска иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиком является сайт belnovosti.by.

Геннадий Федынич и Игорь Комлик требуют ответчика опровергнуть сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию, опубликовав опровержение, согласованное с лидерами профсоюза, и принести официальные извинения. Истцы также просят компенсировать моральный вред, который оценен в 250 тысяч рублей каждому.

– 14 и 21 мая сайт belnovosti.by опубликовал материалы, дискредитирующие меня и Игоря Комлика даже не столько как лидеров профсоюза, сколько как граждан. Сайт обнародовал информацию, которая не имеет фактического подтверждения. Публикации порочат нашу честь и достоинство и обливают грязью профсоюз. Учитывая, что на независимых журналистов, которые ошиблись хотя бы в слове, идет гонение со всех сторон, прощать такое безобразие в отношении профсоюза и нас мы не намерены, – рассказал Геннадий Федынич в комментарии сайту praca-by.info.

«К примеру, в 2015 году Комлик приобрел двухкомнатную квартиру стоимостью не менее 42 тыс. евро и загородный дом стоимостью около 42 тыс. евро… Федынич же, как истинный лидер и защитник трудящихся не стал мелочиться и в том же 2015 году зарегистрировал дом стоимостью около 100 тыс. евро, построенный на одном из принадлежащих ему земельных участков под Минском», – утверждают belnovosti.by в статье "Фиктивный РЭП Федынича".



 – Пусть доказывают недоказуемое. Документы, подтверждающие нашу правоту, у нас есть. Что есть у них – мы не знаем. Где они берут псевдофакты – то ли в Следственном комитете, то ли где-то еще – надеюсь, мы узнаем в суде. И узнает общественность, – подытожил Геннадий Федынич.

 
Теги: Минск
 
 
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