 С 11 по 20 июня ГАИ проводит профилактическое мероприятие «Пьяному не место за рулем!»

Актуальность проблемы участия в дорожном движении водителей в состоянии алкогольного опьянения очевидна. С начала этого года на территории Витебщины привлечено к ответственности более 11 тысяч таких водителей, из них около 40 повторно.

Согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения размер штрафа составляет от 50 до 100 БВ с лишением права управления транспортным средством на 3 года, также за употребление алкоголя до необходимой проверки, в том числе и после совершения ДТП, водителю придется оплатить штраф в размере от 50 до 100 БВ с лишением права управления транспортным средством на три года.

Если лицо управляло транспортным средством в состоянии опьянения, либо передало управление такому лицу, либо отказалось от прохождения проверки (освидетельствования) повторно в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, то в отношении такого лица наступает уголовная ответственность по ст. 317 УК Республики Беларусь. Кроме того, согласно ч. 6 ст. 61 УК Республики Беларусь, независимо от права собственности подлежит специальной конфискации транспортное средство, которым управляло лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 317 УК Беларуси (за исключением транспортных средств, выбывших из законного владения собственника (пользователя) помимо его воли или в результате противоправных действий других лиц).

Сотрудники Госавтоинспекции призывают участников дорожного движения быть осторожными и внимательными. Недопустимо садиться за руль после употребления алкоголя.

Будьте дисциплинированными, не рискуйте своей безопасностью и безопасностью других людей! ■

Отделение агитации и пропаганды ГАИ

УВД Витебского облисполкома