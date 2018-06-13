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Саудовский принц займет целый этаж в отеле у Кремля

14.06.2018 15:39 — Разное | Партизан  
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд с делегацией займет весь 11-й этаж отеля Ritz Carlton около Кремля.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Daily Storm, принц прилетит в Россию на девяти самолетах, а охранять его будут сотрудники ФСО из Кремля и Госдумы.

Сотрудникам для входа на 11-й этаж будут выдавать специальные пропуски.

В Ritz Carlton не стали комментировать информацию о заселении в отель саудовского принца.

Мухаммед ибн Салман Аль Сауд — наследный принц Саудовской Аравии, сын короля страны Салмана.

В мае этого года журнал Forbes назвал его одним из самых влиятельных людей мира. Первый визит саудовского принца в Россию состоялся в мае 2017-го.


Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перечислил 13 высокопоставленных гостей из-за рубежа, которых Владимир Путин планирует принять перед открытием чемпионата мира по футболу. Среди них и Александр Лукашенко.



 
 
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд с делегацией займет весь 11-й этаж отеля Ritz Carlton около Кремля.
 
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