Саудовский принц займет целый этаж в отеле у Кремля

Oxu.Az со ссылкой на Daily Storm, принц прилетит в Россию на девяти самолетах, а охранять его будут сотрудники ФСО из Кремля и Госдумы. Как передаетсо ссылкой на Daily Storm, принц прилетит в Россию на девяти самолетах, а охранять его будут сотрудники ФСО из Кремля и Госдумы.





Сотрудникам для входа на 11-й этаж будут выдавать специальные пропуски.





В Ritz Carlton не стали комментировать информацию о заселении в отель саудовского принца.





Мухаммед ибн Салман Аль Сауд — наследный принц Саудовской Аравии, сын короля страны Салмана.

В мае этого года журнал Forbes назвал его одним из самых влиятельных людей мира. Первый визит саудовского принца в Россию состоялся в мае 2017-го.









Среди них и Александр Лукашенко. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перечислил 13 высокопоставленных гостей из-за рубежа, которых Владимир Путин планирует принять перед открытием чемпионата мира по футболу.







