Ставка рефинансирования может достигнуть исторического минимума в 10%

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По его словам, резервы для падения ключевой ставки сохраняются, но темпы ее снижения будут уменьшены.

инфляции . Главный ориентир в принятии решения – уровень

Ожидается, что рост цен по итогам года уложится в прогноз и не превысит 6%. Уже сегодня в стране обновлен минимальный в истории порог инфляции: в годовом выражении это 4,4%.

«Анализируя сегодняшний уровень ставок, хотя он близок к равновесному, мы видим, что определенные возможности для небольшого снижения ставок в текущем году есть. В последующие годы, наверняка, эти возможности расширятся и сохранятся. К концу текущего года мы ожидаем снижения ставки рефинансирования до 10-10,25%. Это повлияет на снижение, конечно же, ставок по новым кредитам в банках в белорусских рублях. Наш прогноз – ставки к концу года будут находиться на уровне 11 – 11,25% годовых», – отметил Сергей Калечиц.

Пока ставка рефинансирования составляет 10,5%. Вопрос ее дальнейшего движения будет рассмотрен на ближайшем заседании правления Нацбанка 20 июня.