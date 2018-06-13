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Ставка рефинансирования может достигнуть исторического минимума в 10%
По его словам, резервы для падения ключевой ставки сохраняются, но темпы ее снижения будут уменьшены.
Главный ориентир в принятии решения – уровень
Ожидается, что рост цен по итогам года уложится в прогноз и не превысит 6%. Уже сегодня в стране обновлен минимальный в истории порог инфляции: в годовом выражении это 4,4%.
«Анализируя сегодняшний уровень ставок, хотя он близок к равновесному, мы видим, что определенные возможности для небольшого снижения ставок в текущем году есть. В последующие годы, наверняка, эти возможности расширятся и сохранятся. К концу текущего года мы ожидаем снижения
Пока ставка рефинансирования составляет 10,5%. Вопрос ее дальнейшего движения будет рассмотрен на ближайшем заседании правления Нацбанка 20 июня.
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Национальный банк не исключает возможности дальнейшего снижения ставки рефинансирования в этом году - резервы для этого сохраняются.
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