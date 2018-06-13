В Кобрине милиционер, сломавший сельчанину ногу при задержании, получил четыре года усиленного режима

Милиционера Сергея Кулешова осудили за злоупотребление властью или служебными полномочиями. Во время задержания он сломал ногу местному жителю Анатолию Глытюку. Процесс над ним прошел в суде Кобринского района, сообщает «Радые Свабода». Приговор — 4 года колонии усиленного режима.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56412.php

Читать полностью в источнике с фото:





Второй справа — потерпевший Анатолий Глытюк



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56412.php

Читать полностью в источнике с фото:





Слева — участковый Кулешов

По мнению гособвинителя, действия обвиняемого вышли «за рамки прав и полномочий и повлекли причинение вреда правам и интересам граждан, а также государственным интересам» и являлись превышением власти и служебных полномочий, сопряженным с насилием в отношении потерпевшего.​ Вина доказана свидетелями, экспертизами и следственным экспериментом.

В качестве смягчающих обстоятельств прокурор признал наличие на иждивении обвиняемого несовершеннолетних детей и возмещение им вреда.

Сразу после оглашения приговора Кулешова взяли под стражу — прямо в зале суда.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56412.php

Читать полностью в источнике с фото:





12 июня, сообщает «Радые Свабода», выступая в суде, начальник Кобринского РОВД Владимир Степанюк говорил: «Вы судите не участкового инспектора милиции, не сотрудника Кобринского РОВД — вы судите всю систему органов внутренних дел Республики Беларусь».