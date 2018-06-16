Бьорндален проводит в Норвегии прощальную вечеринку, на которую прибыли 230 гостей

Уле-Эйнар Бьорндален, заявивший в апреле о завершении карьеры , сегодня в Норвегии проводит грандиозную прощальную вечеринку, на которую приглашены 230 гостей. Среди них не только норвежцы, но и россияне, немцы, итальянцы, шведы, финны и другие, сообщается на странице сообщества [В] БИАТЛОНЕ , в социальной сети ВКонтакте.



Фото: vk.com/darya_domracheva

Каждый из приглашенных сыграл какую-то роль в карьере Уле-Эйнара — кто-то важную, кто-то нет, но все как-то связаны. Все братья и сестры Уле-Эйнара тоже будут (со своими детьми). Бьорндален отшучивается, что в плане продолжения рода он в семье на последнем месте.

А вот его дочери Ксении, видимо, на мероприятии не будет — слишком шумная вечеринка и концерт планируются. Дарья, разумеется, будет.

Фото с вечеринки уже начал выкладывать в своем инстаграме российский телекомменатор Дмитрий Губерниев, который также в числе гостей.



Фото: instagram.com/guberniev_dmitry



Фото: instagram.com/guberniev_dmitry





Дмитрий Губерниев с укором отмечает, что на проводы Бьорндалена не приехали многие звезды биатлона, у которых нашлись более важные дела — Братья Йоханнес и Тарьей Бё, Мартен Фуркад, Антон Шипулин.

Зато приехали Свен Фишер, Кайса Мякяряйнен, бывший наставник сборной Беларуси Рафаэль Пуаре и его бывшая жена Лив-Грете, причем со сломанной ногой. Среди гостей также досрочно покинувший из-за коррупционного скандала пост президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг и внушительный десант белорусских спортсменок.



Фото: instagram.com/guberniev_dmitry

Накануне Уле-Эйнар Бьорндален дал интервью норвежским телевизионщикам, где рассказал о том, что устраивает эту вечеринку для того, чтобы поблагодарить всех, кто как-то был причастен к его карьере — тренеры, с которыми он до сих пор общается, друзья и другие, вплоть до водителей.

На вопрос, почему это для него так важно, Уле-Эйнар говорит, что люди заслужили благодарность. Кроме того, у него давно не было нормальной рождественской вечеринки — в это время мысли всегда заняты выступлениями, да и врачи переживали, мол, никак нельзя было болеть — и вот дорвался до классного праздника.

На вопрос ведущих о том, понимает ли он, что он значил для Норвегии и как много сделал для нее своими выступлениями, Уле-Эйнар ответил, что да, понимает. В то же время он отмечает, что его фантастические результаты сильно повлияли на тех, кто интересуется спортом. Бьондален чувствует, что народ его уважает, и очень ценит это.

По словам легендарного биатлониста, сейчас самое время для того, чтобы завершить карьеру. Приступов аритмии у него после завершения выступлений больше не было. Тренируется вполсилы, каждый день. Это ему нравится, он любит бегать, любит кататься на велосипеде и на роликовых коньках (упоминает именно роликовые коньки, а не лыжероллеры).

Сейчас Бьорндален тренируется для поддержания формы и в свое удовольствие.



На вечеринку к Бьорндалену прилетели также Кайса Мякяряйнен, Надежда Скардино, Надежда Писарева и Анастасия Киннунен. Фото: instagram.com/anastasiakinnunen

На вопрос ведущего, каково ему будет зимой, когда Кубок мира начнется без него, Уле-Эйнар ответил, что, кровь, конечно, забурлит. И, конечно, ему будет не хватать той подготовки, которую он так любит — осенних горных сборов в Италии и тому подобного.

Сейчас Бьорндален обычно проводит время вместе с семьей. Дочь Ксения подрастает, и Уле-Эйнар говорит, что очень здорово быть с ней рядом.

По поводу дальнейшей карьеры своей жены Дарьи Домрачевой он отметил, что решение пока не принято. Но она определится в течение пары недель, поскольку время начинает уже поджимать. Если Дарья все же решит продолжать выступления, то пора начинать серьезно готовиться.

Чтобы весь процесс был четко налажен, надо много всего организовывать — тренировки, разъезды с семьей и так далее.

Сейчас они живут на два дома — Минск и Австрия, у них много разъездов. Тепло Бьорндален отозвался о Минске. Говорит — красивый город. Если ему приходится там общаться, то использует английский, и его отчасти понимают. С русским же у Бьорндалена пока не очень. Но в Минске ему «недостает гор, воды и прочего норвежского счастья».