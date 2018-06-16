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Бьорндален проводит в Норвегии прощальную вечеринку, на которую прибыли 230 гостей
Уле-Эйнар Бьорндален, заявивший в апреле
Каждый из приглашенных сыграл какую-то роль в карьере Уле-Эйнара — кто-то важную, кто-то нет, но все как-то связаны. Все братья и сестры Уле-Эйнара тоже будут (со своими детьми). Бьорндален отшучивается, что в плане продолжения рода он в семье на последнем месте.
А вот его дочери Ксении, видимо, на мероприятии не будет — слишком шумная вечеринка и концерт планируются. Дарья, разумеется, будет.
Фото с вечеринки уже начал выкладывать в своем
Дмитрий Губерниев с укором отмечает, что на проводы Бьорндалена не приехали многие звезды биатлона, у которых нашлись более важные дела — Братья Йоханнес и Тарьей Бё, Мартен Фуркад, Антон Шипулин.
Зато приехали Свен Фишер, Кайса Мякяряйнен, бывший наставник сборной Беларуси Рафаэль Пуаре и его бывшая жена Лив-Грете, причем со сломанной ногой. Среди гостей также досрочно покинувший из-за
Накануне Уле-Эйнар Бьорндален дал интервью норвежским телевизионщикам, где рассказал о том, что устраивает эту вечеринку для того, чтобы поблагодарить всех, кто как-то был причастен к его карьере — тренеры, с которыми он до сих пор общается, друзья и другие, вплоть до водителей.
На вопрос, почему это для него так важно, Уле-Эйнар говорит, что люди заслужили благодарность. Кроме того, у него давно не было нормальной рождественской вечеринки — в это время мысли всегда заняты выступлениями, да и врачи переживали, мол, никак нельзя было болеть — и вот дорвался до классного праздника.
На вопрос ведущих о том, понимает ли он, что он значил для Норвегии и как много сделал для нее своими выступлениями, Уле-Эйнар ответил, что да, понимает. В то же время он отмечает, что его фантастические результаты сильно повлияли на тех, кто интересуется спортом. Бьондален чувствует, что народ его уважает, и очень ценит это.
По словам легендарного биатлониста, сейчас самое время для того, чтобы завершить карьеру. Приступов аритмии у него после завершения выступлений больше не было. Тренируется вполсилы, каждый день. Это ему нравится, он любит бегать, любит кататься на велосипеде и на роликовых коньках (упоминает именно роликовые коньки, а не лыжероллеры).
Сейчас Бьорндален тренируется для поддержания формы и в свое удовольствие.
На вопрос ведущего, каково ему будет зимой, когда Кубок мира начнется без него, Уле-Эйнар ответил, что, кровь, конечно, забурлит. И, конечно, ему будет не хватать той подготовки, которую он так любит — осенних горных сборов в Италии и тому подобного.
Сейчас Бьорндален обычно проводит время вместе с семьей. Дочь Ксения подрастает, и Уле-Эйнар говорит, что очень здорово быть с ней рядом.
По поводу дальнейшей карьеры своей жены Дарьи Домрачевой он отметил, что решение пока не принято. Но она определится в течение пары недель, поскольку время начинает уже поджимать. Если Дарья все же решит продолжать выступления, то пора начинать серьезно готовиться.
Чтобы весь процесс был четко налажен, надо много всего организовывать — тренировки, разъезды с семьей и так далее.
Сейчас они живут на два дома — Минск и Австрия, у них много разъездов. Тепло Бьорндален отозвался о Минске. Говорит — красивый город. Если ему приходится там общаться, то использует английский, и его отчасти понимают. С русским же у Бьорндалена пока не очень. Но в Минске ему «недостает гор, воды и прочего норвежского счастья».
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Уле-Эйнар Бьорндален, заявивший в апреле о завершении карьеры, сегодня проводит грандиозную прощальную вечеринку, на которую приглашены 230 гостей. Среди них не...
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