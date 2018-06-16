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Фото дня. Исландский вратарь-режиссер отбивает пенальти от Месси

16.06.2018 22:26 — Разное | Tut.by  
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Сборная Исландии, влюбившая в себя всю Европу в 2016 году, взялась сегодня за завоевание симпатий остальной планеты.

Одна из главных надежд островитян — 34-летний вратарь Ханнес Тоур Халльдоурссон. Он не играл за большие клубы, а сейчас защищает цвета скромной датской команды «Рандерс». Помимо футбола Ханнес занимается режиссированием видеороликов и рекламы. В 2012 году он снял клип исландского дуэта Йоуну Йоуепы и Греты Салоум для Евровидения.

Халльдоурссон никогда не был звездой на клубном уровне, но в форме сборной становится почти непробиваемым. В его активе полсотни матчей за национальную команду. В половине игр Ханнес не пропустил ни одного гола.

Команда, представляющая страну с самым маленьким в истории мундиалей населением (321 000), в субботу проводила свой первый матч на чемпионатах мира. Противник — Аргентина с гениальным Месси и великолепными Агуэро, Ди Марией и Маскерано.

Южноамериканцы быстро забили гол, но Исландия тут же сравняла. В первом тайме шла еще более-менее равная борьба, но во втором аргентинцы просто разрывали соперника. Все шло ко второму голу.

На 64-й минуте судья назначает пенальти в ворота Исландии. К мячу подходит Месси. Ханнес понимает, что если Лео забьет, то шансов даже на ничью уже не останется — исландцы с трудом отбиваются, сил на атаки нет. Месси разгоняется и бьет в правый от вратаря угол. Хальдоурссон угадывает направление мяча и делает невероятный сэйв.

Как оказалось, этот эпизод предопределил исход матча. 1:1 — в первой же своей игре Исландия отбирает очки у одного из главных фаворитов чемпионата мира.


Фото: Reuters
 
 
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Сборная Исландии, влюбившая в себя всю Европу в 2016 году, взялась сегодня за завоевание симпатий остальной планеты.
 
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