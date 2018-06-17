Страстный танец Бьорндалена и Домрачевой взорвал Интернет

В первом «послеспортивном» интервьювосьмикратный олимпийский чемпионрассказал о переходе к новой жизни «пенсионера»:По словам Бьорндалена, сейчас все сосредоточено на том, чтобы как можно больше времени проводить с дочкой.Что касается карьера, Бьорндален заявил, что «общая ситуация изменилась, мы должны решить, будет ли она продолжать выступать».Пара решает, где будет жить.заявил Бьорндален.