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Страстный танец Бьорндалена и Домрачевой взорвал Интернет
На вечеринке, посвященной уходу из спорта Бьорндалена, в Осло собрались 230 гостей. Гвоздем программы стал танец Бьорндалена с женой – Дарьей Домрачевой.
В первом «послеспортивном» интервью
— Есть небольшая «ломка», когда просыпаюсь по утрам. Первое, о чем думаю, это тренировка. Я попробовал вставать вместе с семьей, хотя стоит честно сказать, что у меня это не очень получалось. Так что сейчас я поднимаюсь и иду на тренировку, а потом мы завтракаем вместе.
По словам Бьорндалена, сейчас все сосредоточено на том, чтобы как можно больше времени проводить с дочкой.
Что касается карьера Дарьи Домрачевой, Бьорндален заявил, что «общая ситуация изменилась, мы должны решить, будет ли она продолжать выступать».
— Она определится в ближайшие пару недель.
Пара решает, где будет жить.
— Все зависит от того, какое решение примет Дарья насчет карьеры, — заявил Бьорндален.
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На вечеринке, посвященной уходу из спорта Бьорндалена, в Осло собрались 230 гостей.
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