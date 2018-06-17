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Страстный танец Бьорндалена и Домрачевой взорвал Интернет

17.06.2018 23:59 — Разное | UDF  
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На вечеринке, посвященной уходу из спорта Бьорндалена, в Осло собрались 230 гостей. Гвоздем программы стал танец Бьорндалена с женой – Дарьей Домрачевой.

В первом «послеспортивном» интервью biathlon_is_my_life восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален рассказал о переходе к новой жизни «пенсионера»:

— Есть небольшая «ломка», когда просыпаюсь по утрам. Первое, о чем думаю, это тренировка. Я попробовал вставать вместе с семьей, хотя стоит честно сказать, что у меня это не очень получалось. Так что сейчас я поднимаюсь и иду на тренировку, а потом мы завтракаем вместе.

По словам Бьорндалена, сейчас все сосредоточено на том, чтобы как можно больше времени проводить с дочкой.

Что касается карьера Дарьи Домрачевой, Бьорндален заявил, что «общая ситуация изменилась, мы должны решить, будет ли она продолжать выступать».

— Она определится в ближайшие пару недель.

Пара решает, где будет жить.

— Все зависит от того, какое решение примет Дарья насчет карьеры, — заявил Бьорндален.

 
 
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На вечеринке, посвященной уходу из спорта Бьорндалена, в Осло собрались 230 гостей.
 
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