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Личный приём граждан проведёт В.И. Дьяченко
18.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
21 июня с 11.00 до 13.00 в депутатской приёмной по адресу: г. Жлобин, ул. Первомайская, 51 личный приём граждан проведёт депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вячеслав Иванович ДЬЯЧЕНКО. Справки по телефону 3-01-75.
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21 июня с 11.00 до 13.00 в депутатской приёмной по адресу: г. Жлобин, ул. Первомайская, 51 личный приём граждан проведёт депутат Палаты представителей...
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