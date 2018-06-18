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Легкомоторный самолёт разбился на Мадагаскаре

19.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Крушение произошло утром 18 июня рядом со столицей Антананариву, сообщают информагентства.

Управление гражданской авиации страны сообщило, что воздушное судно Piper PA-31 принадлежало авиакомпании Madagascar Trans Air.

Во время трагедии на борту самолёта находились пять человек. Они погибли при крушении, когда он пролетал над западными окрестностями столицы. Ведётся расследование, чтобы установить точные причины крушения. 

 
 
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​Крушение произошло утром 18 июня рядом со столицей Антананариву
 
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