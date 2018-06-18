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В Гродно парень упал с третьего этажа и остался жив

19.06.2018 14:01 — Разное | БДГ  
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В Гродно выпивший парень уснул на подоконнике и выпал из окна, сообщили в УВД.

Молодой человек приехал в Гродно в гости, они выпили со знакомым алкоголь, после чего уснул на подоконнике.

Во сне парень наклонился в открытое окно, что увидел прохожий. Неизвестный житель Гродно не только позвонил в милицию, чтобы сообщить об этом, но и бросился ловить молодого человека. Этим он фактически спас парня, так как прямо под окном из земли торчала арматура, передает БелТА.

После приземления молоодой человек проснулся и хотел вернуться дальше спать. Мужчина уговорил его дождаться медиков. Скорая помощь зафиксировала у пострадавшего ушиб позвоночника.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно выпивший парень уснул на подоконнике и выпал из окна, сообщили в УВД. Молодой человек приехал в Гродно в гости, они выпили со знакомым алкоголь, после чего...
 
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