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Прямая линия с главным государственным санитарным врачом Волковысского района
19.06.2018 — Разное | Новости Волковыска
20 июня 2018 г. с 10 до 12 часов состоится «прямая телефонная линия» с главным государственным санитарным врачом Волковысского района
Вопросы можно задать по телефону 4-12-11.
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20 июня 2018 г. с 10 до 12 часов состоится «прямая телефонная линия» с главным государственным санитарным врачом Волковысского района...
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