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Красят купола Свято-Николаевской церкви в Бресте
19.06.2018 20:00 — Разное | Виртуальный Брест
В непосредственной близости от «БВ» в небесах идут работы – идёт освежение куполов Свято-Николаевской братской церкви. Солнечная погода располагает – купола сияют.
Храм расположен в Бресте на улице Советской, 10.
Каменная церковь была возведена в 1904 году на средства Святейшего синода и многочисленных жертвователей, в первую очередь, офицеров и моряков, участвовавших в русско-японской войне. Главный престол был посвящён святителю Николаю.
В 1961 году церковь была закрыта, и в её здании разместили местный архив. В течение 1990-х годов благодаря пожертвованиям прихожан и промышленных предприятий Бреста храм был восстановлен. Церковь представляет собой памятник русско-византийского стиля с элементами московского церковного зодчества середины XVII века.
Двумя днями ранее промышленные альпинисты повисли над высокой восьмигранной звонницей и живописным пятикупольем, смывая налёт, который неизбежно носится в воздухе от промышленных предприятий и выхлопов машин. Как пояснил «БВ» один из профессиональных промышленных альпинистов, подобные работы проводятся над куполами и других церквей.
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В непосредственной близости от «БВ» в небесах идут работы – идёт освежение куполов Свято-Николаевской братской церкви. Солнечная погода располагает – купола...
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