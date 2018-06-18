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Красят купола Свято-Николаевской церкви в Бресте

19.06.2018 20:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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В непосредственной близости от «БВ» в небесах идут работы – идёт освежение куполов Свято-Николаевской братской церкви. Солнечная погода располагает – купола сияют.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56547.php

Красят купола Свято-Николаевской церкви в Бресте

Храм расположен в Бресте на улице Советской, 10.

Каменная церковь была возведена в 1904 году на средства Святейшего синода и многочисленных жертвователей, в первую очередь, офицеров и моряков, участвовавших в русско-японской войне. Главный престол был посвящён святителю Николаю.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56547.php

Красят купола Свято-Николаевской церкви в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56547.php

Красят купола Свято-Николаевской церкви в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56547.php

Красят купола Свято-Николаевской церкви в Бресте

В 1961 году церковь была закрыта, и в её здании разместили местный архив. В течение 1990-х годов благодаря пожертвованиям прихожан и промышленных предприятий Бреста храм был восстановлен. Церковь представляет собой памятник русско-византийского стиля с элементами московского церковного зодчества середины XVII века. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56547.php

Красят купола Свято-Николаевской церкви в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56547.php

Красят купола Свято-Николаевской церкви в Бресте

Двумя днями ранее промышленные альпинисты повисли над высокой восьмигранной звонницей и живописным пятикупольем, смывая налёт, который неизбежно носится в воздухе от промышленных предприятий и выхлопов машин. Как пояснил «БВ» один из профессиональных промышленных альпинистов, подобные работы проводятся над куполами и других церквей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56547.php

Красят купола Свято-Николаевской церкви в Бресте


И вот – свежая лазурь с золотыми звёздами засияла на куполах…

 
Теги: Брест
 
 
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В непосредственной близости от «БВ» в небесах идут работы – идёт освежение куполов Свято-Николаевской братской церкви. Солнечная погода располагает – купола...
 
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