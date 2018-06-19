Могилевский чиновник про борьбу против вредных предприятий: «Простые люди тормозят технический прогресс»

Журналист государственной газеты «Республика» Владимир Волчков обвинил белорусов в том, что они отпугивают иностранные инвестиции. В выпуске от 19 июня в материале «Слухами инвестиции портятся» автор заявил, что борьба против экологически грязных производств – это чья-то спланированная работа и попытка спугнуть иностранных инвесторов. В том числе и в Могилеве.





Глава администрации свободной экономической зоны Андрей Ярцев пожаловался «Республике», что приходиться терпеть споры с гражданами:





— Простые люди не всегда способны разобраться грамотно в проблеме, а свое мнение формируют исходя из слухов или определенных фобий. Упираются в наличие выбросов в воздух и тормозят технический прогресс, — обвинил соотечественников чиновник.





При этом издание не отрицает, что проблемы есть и приводит цифру в 13% выбросов, которые приходятся на промышленность. Но тут же переводит стрелки на то, что от автомобилей и железной дороги вредных выбросов больше.





— Инвесторы пойдут свои проекты реализовывать в Смоленск. А где работать белорусам?, — задает риторический вопрос автор, прежде чем вставляет подзаголовок «Без денег чистый воздух не нужен».





Все идет по плану





Борьба с экологическими проблемами в свободной экономической зоне «Могилев» периодически ведется уже несколько лет. В 2015 году жители близлежащего поселка Вейно собрали полторы тысячи подписей против строительства завода по производству технического углерода «ОмскКарбон». Кроме того, в загрязнении окружающей среды они тогда обвинили завод Kronospan, который получил штраф за выбросы в озеро в Новоселках.





В сентябре 2016 года жители Вейно попали на прием к председателю Могилевского облисполкома Владимиру Доманевскому. Они пожаловались на неприятный запах и шум, которые исходили от предприятий в СЭЗ «Могилев».





Чиновник отказался признавать проблему:





— Не подтверждается, что выбросы этих предприятий настолько загрязняют окружающую среду, что наносят вред здоровью людей. За предприятиями ведется строгий мониторинг, и пока не выявлено ни одного случая. Тем более, что на этих производствах применено самое современное оборудование, в том числе по очистке выбросов в окружающую среду, — заявил тогда на встрече Доманевский.





С ним согласился главный врач Могилевского зонального центра гигиены и эпидемиологии Вячеслав Шуляк. Он сказал, что не бывает производства, которое бы не оказывало негативного влияния на окружающую среду. Но из четырех уровней влияния на экологию деятельность заводов СЭЗ «Могилев» от сли к самому низкому.





Тут так красиво – я перестаю дышать





Один из последних и самых крупных участников СЭЗ «Могилев» — завод по производству технического углерода «Омск Карбон Могилев».





Завод уже построен и совсем скоро планируется запустить его в эксплуатацию на полную мощь. На пике он будет производить 200 тысяч тонн техуглерода в год. Продукция предназначается в первую очередь для бобруйского завода «Белшина».





Первый подобный завод был построен в Омске в 1944 году. Со временем он превратился в один из грязнейших производств России.





Так, в 2010 году на завод было заведено уголовное дело, в последствии «Омск Карбону» был предъявлен иска в 1 млн. российских рублей. В 2012 году Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа принудил завод выплатить компенсацию.





Сайт «Могилевский регион» 6tv.by в прошлом году опубликовал цикл материалов, которые рассказывали о возможных негативных последствиях работы предприятия. В ответ на это руководитель ООО «Омсктехуглерод» попросил белорусскую милицию провести проверку в отношении журналистов портала.





Ничего противозаконного в действиях журналистов силовики не увидели.





Впрочем, на строительство завода ни журналисты, ни экологи, ни активисты никак не повлияли. Скоро он заработает на полную мощь. Общественность может ориентироваться только на те данные о вредных выбросах, которые им представляют органы, подконтрольные властям.





Как написал автор газеты «Республика» Владимир Волчков, «без денег чистый воздух не нужен».