Сильный лесной пожар под Барановичами тушили 14 часов более 200 человек и вертолет Ми-8

Военнослужащие и спасатели потушили пожар , который разгорелся 20 июня в лесу возле деревни Тартаки, а затем приблизился к общевойсковому полигону. Об этом утром 21 июня сообщили в МЧС.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56602.php

Читать полностью в источнике с фото:





Сигнал о возгорании поступил от работников лесхоза 20 июня около 11.00. Из-за сильных порывов ветра огонь распространился в сторону 230-го общевойскового полигона.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56602.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56602.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56602.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56602.php

Читать полностью в источнике с фото:





Фото: Дмитрий Попков, Intex-press

В 00.55 пожар был ликвидирован. В общей сложности на его тушении работали 225 человек, 28 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8. Авиаторы МЧС 17 раз лили воду с неба на очаги пожара.

«Угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов не было. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. 20 июня боевые стрельбы на полигоне не проводились», — уточнили в Минобороны.

Возгорание было таким сильным, что дым от него заметили жители Барановичей и даже Слонима.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56602.php

Читать полностью в источнике с фото:





Алена Серикова, Intex-press