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Сильный лесной пожар под Барановичами тушили 14 часов более 200 человек и вертолет Ми-8
21.06.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
Военнослужащие и спасатели
Сигнал о возгорании поступил от работников лесхоза 20 июня около 11.00. Из-за сильных порывов ветра огонь распространился в сторону 230-го общевойскового полигона.
Фото: Дмитрий Попков, Intex-press
В 00.55 пожар был ликвидирован. В общей сложности на его тушении работали 225 человек, 28 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8. Авиаторы МЧС 17 раз лили воду с неба на очаги пожара.
«Угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов не было. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. 20 июня боевые стрельбы на полигоне не проводились», — уточнили в Минобороны.
Возгорание было таким сильным, что дым от него заметили жители Барановичей и даже Слонима.
Алена Серикова, Intex-press
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Военнослужащие и спасатели потушили пожар, который разгорелся 20 июня в лесу возле деревни Тартаки, а затем приблизился к общевойсковому полигону. Об этом утром 21...
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