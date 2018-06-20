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Ищут свидетелей ДТП, произошедшего около деревни Лукоть
21.06.2018 — Разное | Савецкая вёска
Мы уже сообщали о ДТП, произошедшем около деревни Лукоть. Нарушение правил дорожного движения привело к причинению тяжкого телесного повреждения по неосторожности. Следственный комитет возбудил уголовное дело
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Мы уже сообщали о ДТП, произошедшем около деревни Лукоть. Нарушение правил дорожного движения привело к причинению тяжкого телесного повреждения по...
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