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В цеху «ФанДОК» произошел взрыв. Пострадали три человека

22.06.2018 08:15 — Разное | Аргументы и факты  
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В цеху «ФанДОК» произошел взрыв. Пострадали три человека
https://www.facebook.com/sk.press / Фейсбук

Вчера около 19.00 во время рабочей смены в цеху выпуска древесно-стружечных плит произошел взрыв, повлекший возгорание, на странице в социальной сети сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана СОЛЕНЮК

В цеху «ФанДОК» произошел взрыв. Пострадали три человека В Витебске пьяный мужчина ударил ножом подростка в трамвае

Один рабочий 1995 года рождения с ожогами был госпитализирован. Еще две женщины пострадали от взрывной волны, их осмотрели медицинские работники. Предположительно инцидент произошел из-за сбоя в работе оборудования.  

Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются. Экспертом фиксируется вещно-следовая картина. После обеспечения безопасного доступа к оборудованию оно будет тщательно осмотрено. 

 
Теги: Витебск
 
 
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На месте взрыва работают эксперты Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.
 
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