В цеху «ФанДОК» произошел взрыв. Пострадали три человека

Вчера около 19.00 во время рабочей смены в цеху выпуска древесно-стружечных плит произошел взрыв, повлекший возгорание, на странице в социальной сети сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана СОЛЕНЮК.

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Один рабочий 1995 года рождения с ожогами был госпитализирован. Еще две женщины пострадали от взрывной волны, их осмотрели медицинские работники. Предположительно инцидент произошел из-за сбоя в работе оборудования.

Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются. Экспертом фиксируется вещно-следовая картина. После обеспечения безопасного доступа к оборудованию оно будет тщательно осмотрено.