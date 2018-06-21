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Оптика сладких цен «Халва» откроется в Слуцке

22.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Оптика сладких цен «Халва» откроется в Слуцке

В Слуцке 23-24 июня открывается первый в Минской области филиал сети оптик сладких цен «Халва» на ул. Ленина, 191.

Чем удивят покупателей в дни открытия?

  • 50 акционных оправ по 1 рублю
  • бесплатная проверка зрения
  • от 17 рублей очки на заказ
  • беспроигрышная лотерея
  • дисконтная карта VIP-клиента в подарок к каждому заказу
  • Сладкоежкам - конфеты и чай
  • Невероятно выгодные предложения для каждого случчанина

«Очки носит каждый третий, я в числе этих людей, - рассказывает Олег Валентинович директор компании ООО «Голд оптик». Часто стоимость заказа неподъемная для простых рабочих, пенсионеров, особенно когда очки нужны не одному члену семьи, а сразу нескольким. По этой причине мы создали оптику с социальными ценами и скидками, но при этом стильными и модными оправами. В ближайшее время будет подключена рассрочка по семи кредитным картам, но в июне приобрести очки в рассрочку возможно только по карте «Халва».

Оптика сладких цен «Халва» будет ремонтировать и изготавливать очки любой сложности:

  • для чтения;
  • астигматические;
  • защита от компьютерного излучения;
  • незапотевающие;
  • хамелеоны;
  • солнцезащитные очки с диоптриями.

В продаже также появятся контактные линзы, амблиостимуляторы, готовые очки, сопутствующие товары и многое другое.

Преимущества оптики «Халва»:

  • Удобное расположение.
  • Постоянные действующие акции. Вы действительно почувствуете скидку.
  • Выгодные специальные предложения.

Оптика сладких цен «Халва» для своих клиентов открыта ежедневно! В будние дни с 10.00 до 20.00. В выходные дни с 10.00 до 19.00.

Компания ООО «Голд оптик» желает Вам только выгодных и «сладких покупок»!

ООО «Голд оптик», УНП ‎192997038

 
 
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В Слуцке 23-24 июня открывается первый в Минской области филиал сети оптик сладких цен «Халва» на ул. Ленина, 191.
 
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