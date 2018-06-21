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Оптика сладких цен «Халва» откроется в Слуцке
22.06.2018 — Разное | Слуцк Город
В Слуцке 23-24 июня открывается первый в Минской области филиал сети оптик сладких цен «Халва» на ул. Ленина, 191.
Чем удивят покупателей в дни открытия?
«Очки носит каждый третий, я в числе этих людей, - рассказывает Олег Валентинович директор компании ООО «Голд оптик». Часто стоимость заказа неподъемная для простых рабочих, пенсионеров, особенно когда очки нужны не одному члену семьи, а сразу нескольким. По этой причине мы создали оптику с социальными ценами и скидками, но при этом стильными и модными оправами. В ближайшее время будет подключена рассрочка по семи кредитным картам, но в июне приобрести очки в рассрочку возможно только по карте «Халва».
Оптика сладких цен «Халва» будет ремонтировать и изготавливать очки любой сложности:
В продаже также появятся контактные линзы, амблиостимуляторы, готовые очки, сопутствующие товары и многое другое.
Преимущества оптики «Халва»:
Оптика сладких цен «Халва» для своих клиентов открыта ежедневно! В будние дни с 10.00 до 20.00. В выходные дни с 10.00 до 19.00.
Компания ООО «Голд оптик» желает Вам только выгодных и «сладких покупок»!
ООО «Голд оптик», УНП 192997038
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В Слуцке 23-24 июня открывается первый в Минской области филиал сети оптик сладких цен «Халва» на ул. Ленина, 191.
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