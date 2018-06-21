Оптика сладких цен «Халва» откроется в Слуцке





В Слуцке 23-24 июня открывается первый в Минской области филиал сети оптик сладких цен «Халва» на ул. Ленина, 191.

Чем удивят покупателей в дни открытия?

50 акционных оправ по 1 рублю

бесплатная проверка зрения

от 17 рублей очки на заказ

беспроигрышная лотерея

дисконтная карта VIP-клиента в подарок к каждому заказу

Сладкоежкам - конфеты и чай

Невероятно выгодные предложения для каждого случчанина

«Очки носит каждый третий, я в числе этих людей, - рассказывает Олег Валентинович директор компании ООО «Голд оптик». Часто стоимость заказа неподъемная для простых рабочих, пенсионеров, особенно когда очки нужны не одному члену семьи, а сразу нескольким. По этой причине мы создали оптику с социальными ценами и скидками, но при этом стильными и модными оправами. В ближайшее время будет подключена рассрочка по семи кредитным картам, но в июне приобрести очки в рассрочку возможно только по карте «Халва».

Оптика сладких цен «Халва» будет ремонтировать и изготавливать очки любой сложности:

для чтения;

астигматические;

защита от компьютерного излучения;

незапотевающие;

хамелеоны;

солнцезащитные очки с диоптриями.

В продаже также появятся контактные линзы, амблиостимуляторы, готовые очки, сопутствующие товары и многое другое.

Преимущества оптики «Халва»:

Удобное расположение.

Постоянные действующие акции. Вы действительно почувствуете скидку.

Выгодные специальные предложения.

Оптика сладких цен «Халва» для своих клиентов открыта ежедневно! В будние дни с 10.00 до 20.00. В выходные дни с 10.00 до 19.00.

Компания ООО «Голд оптик» желает Вам только выгодных и «сладких покупок»!

ООО «Голд оптик», УНП ‎192997038