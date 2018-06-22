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Взрыв прогремел на стадионе в Зимбабве во время выступления президента страны, есть пострадавшие

23.06.2018 17:34 — Разное | Интерфакс  
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Взрыв прогремел в субботу в городе Булавайо (Зимбабве) на стадионе в момент выступления президента страны Эммерсона Мнангагвы, сообщают местные СМИ.

Есть пострадавшие, в их числе - вице-президент и несколько министров. Глава государства не пострадал.

"Президент не пострадал и переведен в государственную резиденцию в Булавайо", - заявил журналистам представитель канцелярии президента Джордж Чарамба.

"Начато расследование, о деталях будет сообщено общественности", - отметил он.

 
 
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Взрыв прогремел в субботу в городе Булавайо (Зимбабве) на стадионе в момент выступления президента страны Эммерсона Мнангагвы, сообщают местные СМИ. Есть...
 
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