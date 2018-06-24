|
Митинги после выборов мэра города продолжаются в Кишинёве
Сторонники Андрея Нэстасе, набравшего больше всего голосов, намерены продолжать протесты до тех пор, пока не будут признаны результаты голосования.
Досрочные выборы мэра проходили в два этапа, второй тур состоялся ещё в начале июня. Центризбирком официально назвал победителем кандидата от партии «Платформа Достоинство и правда» Андрея Нэстасе, который набрал почти 53% голосов. Но суд отказался признать результаты выборов, его поддержала и апелляционная палата. Окончательное решение должна вынести Высшая судебная палата, заседание назначено на сегодня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сторонники Андрея Нэстасе, набравшего больше всего голосов, намерены продолжать протесты до тех пор, пока не будут признаны результаты голосования.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)