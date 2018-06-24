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Митинги после выборов мэра города продолжаются в Кишинёве

25.06.2018 09:44 — Разное | ОНТ  
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Сторонники Андрея Нэстасе, набравшего больше всего голосов, намерены продолжать протесты до тех пор, пока не будут признаны результаты голосования.

Досрочные выборы мэра проходили в два этапа, второй тур состоялся ещё в начале июня. Центризбирком официально назвал победителем кандидата от партии «Платформа Достоинство и правда» Андрея Нэстасе, который набрал почти 53% голосов. Но суд отказался признать результаты выборов, его поддержала и апелляционная палата. Окончательное решение должна вынести Высшая судебная палата, заседание назначено на сегодня. 

 
 
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Сторонники Андрея Нэстасе, набравшего больше всего голосов, намерены продолжать протесты до тех пор, пока не будут признаны результаты голосования.
 
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