Митинги после выборов мэра города продолжаются в Кишинёве

Сторонники Андрея Нэстасе, набравшего больше всего голосов, намерены продолжать протесты до тех пор, пока не будут признаны результаты голосования.

Досрочные выборы мэра проходили в два этапа, второй тур состоялся ещё в начале июня. Центризбирком официально назвал победителем кандидата от партии «Платформа Достоинство и правда» Андрея Нэстасе, который набрал почти 53% голосов. Но суд отказался признать результаты выборов, его поддержала и апелляционная палата. Окончательное решение должна вынести Высшая судебная палата, заседание назначено на сегодня.