«СМОЛЕВИЧИ» НА ПОСЛЕДНИХ МИНУТАХ УСТУПИЛИ «НЕМАНУ»

В минувшие выходные футболисты «Смолевичей» на своем поле в «Октябрьском» принимали опытного соперника Высшей лиги — гродненсикй футбольный клуб «Неман».

Практически вся игра была на равных, однако за три минуты до финального свистка хозяева упустили в своей штрафной Ндзана Абуну, который забил единственный гол в матче. «Смолевичи» — «Неман» — 0:1

Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич прокомментировал поражения от «Немана»:

«Неоднозначное впечатление. Две победы подряд плюс короткий микроцикл после выездного матча — если физически мы восстановились, то эмоционально… На протяжении последних дней, чувствовалось, что страсти немножко не хватает. Наверное, это прежде всего моя вина: не нашел нужных слов, чтобы вернуть эту тонкую материю. С другой стороны, по игре в матче с «Неманом» все было не так уж плохо. Встречались с одним из лидеров — и откровенно не отбивались, пытались играть на встречных курсах. Но чтобы действовать размашисто и активно, нужно чуть больше мастерства. И для этого нам еще нужно пройти определенный отрезок пути. А так к нам вернулся невынужденный брак. Хотя приятно, что он был уже на другой скорости — при желании сыграть вперед, обострить. Тем не менее, его было слишком много на фоне «Немана», который объективно выглядел более мастеровитым. Наверное, результат мог быть любым. Но, по большому счету, он закономерен.

«Смолевичи» играли в составе: Тимофеев, Каплиенко, Сазонович (к), Видич, Бурец (Шило, 61), Лухтанов, Скшинецкий, Потапов, Чикида (Жук, 73), Васьков, Луцевич (Горбачик, 81).

Результаты других матчей:

«Днепр» (Могилев) — «Торпедо» (Минск) — 1:2

«Минск» — «Гомель» — 0:2

«Слуцк» — «Динамо» (Минск) — 0:1

«БАТЭ» (Борисов) — «Шахтер» (Солигорск) — 0:0

«Луч» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 1:3

В воскресенье, 1 июля, подопечные Александра Бразевича на выезде встретятся с еще одним лидером чемпионата — солигорским «Шахтером». Ближайший домашний матч состоится 8 июля: «Смолевичи» примут дебютанта Высшей лиги — футбольный клуб «Луч» (Минск).

Подготовила Юлия МОЛЧАН.



