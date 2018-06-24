Работники Быховского РОЧС посетили оздоровительный лагерь ГУО «Смолицкий УПК д/с-СШ»

В рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня!» работники Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям посетили пришкольный летний оздоровительный лагерь государственного учреждения образования «Смолицкий УПК д/с-СШ».





В ходе акции старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Сергей Исаенко рассказал учащимся о правилах безопасности дома, на улице, напомнил о причинах возникновения пожаров и правильном поведении в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Более детально были затронуты темы отдыха и правила безопасного поведения на воде и при посещении лесных массивов. Немалый интерес у школьников вызвал показ техники и оборудования спасателей, где каждый мог примерить боевую одежду и почувствовать себя настоящим пожарным.

В рамках подписной компании на второе полугодие спасатель остановился на информативности и пользе журнала «Юный Спасатель» в вопросах безопасности жизнедеятельности.

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Сергей Исаенко