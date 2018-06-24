ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Работники Быховского РОЧС посетили оздоровительный лагерь ГУО «Смолицкий УПК д/с-СШ»

25.06.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

В рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня!» работники Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям посетили пришкольный летний оздоровительный лагерь государственного учреждения образования «Смолицкий УПК д/с-СШ».

Работники Быховского РОЧС посетили оздоровительный лагерь ГУО «Смолицкий УПК д/с-СШ»

В ходе акции старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Сергей Исаенко рассказал учащимся о правилах безопасности дома, на улице, напомнил о причинах возникновения пожаров и правильном поведении в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Более детально были затронуты темы отдыха и правила безопасного поведения на воде и при посещении лесных массивов. Немалый интерес у школьников вызвал показ техники и оборудования спасателей, где каждый мог примерить боевую одежду и почувствовать себя настоящим пожарным.

В рамках подписной компании на второе полугодие спасатель остановился на информативности и пользе журнала «Юный Спасатель» в вопросах безопасности жизнедеятельности.

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Сергей Исаенко

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня!» работники Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям посетили пришкольный летний...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нужна помощь в сборе средств для Карины Короленко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Радзiма
25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика