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Дарья Домрачева объявила о завершении спортивной карьеры

25.06.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры. Об этом биатлонистка сообщила сегодня на специальной пресс-конференции в Национальном олимпийском комитете Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Дарья Домрачева отметила, что ей приятно видеть такое количество людей в зале. «Мне достаточно непросто было собраться, я очень долго думала, но пришло время расставить точки над «i». Пыталась найти компромисс, который позволил бы совместить мне воспитание ребенка и продолжение спортивной карьеры. К сожалению, я не нашла оптимального решения для совмещения таких важных сфер жизни. Мое реше

«Время в большом спорте для меня будет незабываемым. Хочу поблагодарить всех тех, кто был рядом все эти годы и помогал моим достижениям, первым тренерам, даже поварам на базах, где готовилась. Огромные слова благодарности болельщикам, поддержку которых чувствовала во время выступлений и побед. Спасибо журналистам, которые помогли фанатам и зрителям наслаждаться моими успехами. Спасибо моей стране, так как, побеждая, чувствовала, что это не только мои победы, но и всей Беларуси», — сказала она.

 
 
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Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры. Об этом биатлонистка сообщила сегодня на специальной пресс-конференции в...
 
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