Эксперты оценили шансы россиян дожить до пенсии

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Такие расчеты представил Институт демографии Высшей школы экономики на основе данных базы Human Mortality Database и прогнозов Росстата. Данные публикует в среду, 27 июня,Отмечается, что в этом случае вероятность дожития для мужчин составляет от 82 до 96 процентов, для женщин — от 93 до 99. Как пояснили в ВШЭ, у ныне живущих потенциальных пенсионеров-мужчин шансы дожить до пенсии будут ежегодно снижаться.По оценкам, среди мужчин 1959 года рождения вероятность дожития до нового пенсионного возраста составляет 95,8 процента (61 год), среди родившихся в 1960 году — уже 91,7 (62 года), в 1961 году — 88,9 (63 года), в 1962 году — 85,6 (64 года).Первыми в 65 лет выйдут на пенсию мужчины 1963 года рождения. Для них показатель минимальный — только 82,6 процента, вероятно, доживут до нового пенсионного возраста. Для сравнения, сейчас цифра выше — 92−98 процентов мужчин 1959−1963 годов рождения достигают 60 лет, при которых становятся пенсионерами. Что касается женщин, то для них прогноз лучше. Показатель дожития для них тоже будет падать из года в год, но в целом он выше, чем у мужчин.Пенсионный возраст для мужчин будут постепенно поднимать до 2028 года, для женщин — до 2034-го. Ранее во вторник премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил необходимость пенсионной реформы.