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Дмитрий Шепелев рассказал о прибавлении в семье
На днях телеведущий сообщил, что их теперь трое.
Напомним, что Дмитрий Шепелев сейчас воспитывает сына Платона, которого родила Жанна Фриске. Дмитрий завел пса по кличке Лу. Многие детки просят своих родителей завести домашнее животное, однако, это не про 5-летнего Платона. Мальчик оказался фанатом мотоциклов, поэтому чтобы завести собаку Шепелеву пришлось уговаривать сына.
"И я рад, потому что мне нравится, когда дети растут с домашним животным.
У меня в детстве собаки не было. Первый раз в жизни я пошел гулять со щенком, когда мне было 28(!) лет! Ощущение, как от нетерпения он натягивает поводок, чтобы поскорей сорваться и умчаться; счастье бежать за ним по траве, подбадривать «ищи!», а потом, испугавшись, что пропадет кричать «ко мне!», мыть потом его с шампунем и гладить, когда он спит, а лапы бегут во сне - я запомнил этот день на всю жизнь.И пусть сейчас питомец совсем домашний, не охотничий, куда уж там! Но все равно радость неописуемая. Назвали ее Лу! Почему - это отдельная история", - подписал радостный снимок вместе с новым другом Дмитрий. (Орфография и пунктуация авторские, - Прим. ред.)
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На днях телеведущий сообщил, что их теперь трое.
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