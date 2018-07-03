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Василий Жарко о театрализованном шествии ко Дню Независимости: «У нас такого еще не было!»

03.07.2018 22:32 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Несколькокилометровая техническая мощь белорусской армии – 23 парадных расчета – радовали мальчишек и удивляли иностранных журналистов. В борьбе за лучшие кадры репортеры занимали даже лежачие позиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Жарко о театрализованном шествии ко Дню Независимости: «У нас такого еще не было!»

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мне очень понравился парад, особенно прохождение колонны пограничников, третьей бригады внутренних войск. Ну а театрализованное выступление – у нас такого еще не было!

Как Минск праздновал День Независимости. Большой репортаж СТВ

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Несколькокилометровая техническая мощь белорусской армии – 23 парадных расчета – радовали мальчишек и удивляли иностранных журналистов. В...
 
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