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Василий Жарко о театрализованном шествии ко Дню Независимости: «У нас такого еще не было!»
Новости Беларуси. Несколькокилометровая техническая мощь белорусской армии – 23 парадных расчета – радовали мальчишек и удивляли иностранных журналистов. В борьбе за лучшие кадры репортеры занимали даже лежачие позиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Василий Жарко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Как Минск праздновал День Независимости. Большой репортаж СТВ
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Новости Беларуси. Несколькокилометровая техническая мощь белорусской армии – 23 парадных расчета – радовали мальчишек и удивляли иностранных журналистов. В...
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