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Белорусские спасатели помогают тушить лесные пожары в Латвии

29.07.2018 22:32 — Разное | ОНТ  
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На уходящей неделе полеты были не только показательными. По поручению Александра Лукашенко в Латвию оправился вертолёт Ми-8 МЧС Беларуси. Кроме экипажа на борту – шесть спасателей.

Пожар в Валдгалской волости соседней страны начался больше недели назад. Загорелись торфяники. Затем – и лес вокруг. Огонь уничтожил около тысячи гектаров. Местные спасатели сдерживали пламя, но ликвидировать возгорание не могли. Тогда на помощь пришли белорусы. Ведь у нас большой опыт по тушению пожаров. Причём, в самых труднодоступных местах.

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям: «Вертолёт Ми-8 оборудован водосливным устройством, способным брать на борт до трёх тонн огнетушащих веществ. Соответственно, будет выполнена задача по оказанию помощи в тушении данного вида пожара. В настоящий момент имеется богатый опыт в выполнении подобных операций – в Греции, Турции, Сербии и России». 

К работе Ми-8 приступил сразу по прилёте. Ежедневно спасатели работают по 9 и более часов, выполняя более 70 сливов воды. Второй такой борт сейчас находится в Турции, возле Анкары, где тоже бушуют пожары. 

 
 
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​На уходящей неделе полеты были не только показательными. По поручению Александра Лукашенко в Латвию оправился вертолёт Ми-8 МЧС Беларуси. Кроме экипажа на борту...
 
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