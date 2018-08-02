Почему ваше мобильное приложение никому не нужно — 3 причины

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Вы разработали мобильное приложение и его скачало множество людей, вы наблюдаете небывалый всплеск продаж. «Потрясающе! Это приложение творит чудеса!» — думаете вы. А затем спад. Вам говорили: «Разработайте приложение и клиенты придут?». Они пришли. Но если вы не сможете их удержать, они уже никогда не вернутся. Три самых популярных причины оттока пользователей из приложения разбирает Вячеслав Крецу, коммерческий директор компании «Джей лаб».

— Ваша задача — закрепить успех и постоянно пожинать плоды этих преимуществ, удерживая пользователей в приложении. Мы определили три причины, по которым пользователи покидают бизнес-приложения, и подобрали решения для каждой проблемы.

Вячеслав Крецу

Коммерческий директор компании «Джей лаб»

Причина № 1: вы не используете социальные сети и другие маркетинговые каналы

Безусловно, наличие мобильного приложения является маркетинговой стратегией само по себе. Поэтому вы должны последовательно продвигать его.

Что вы можете сделать: Запустите рекламную кампанию с повторным взаимодействием с приложением на Facebook. Социальные сети являются логичным маркетинговым каналом, потому что большинство людей, которые проявляют интерес к загрузке приложений, — это те, кто уже мобилен. Полное руководство по созданию и использованию рекламы Facebook для повторного вовлечения пользователей в приложение можно найти здесь.

Причина № 2: push-уведомления не выполняют свою функцию

Push-уведомления — это текстовые сообщения или предупреждения, которые всплывают на экране смартфонов. Они уведомляют пользователя об обновлении или другом действии без необходимости открывать приложение.

Пользователи могут расценить push-уведомления как спам, если они работают неправильно. И отключить. Более того, это в принципе может оставить негативное впечатление. Согласно исследованию Google, лишь 52% пользователей приложений предпочитают получать push-уведомления. Если у вас есть возможность отправлять сообщения своим пользователям, лучше воспользуйтесь ею правильно!

Что вы можете сделать: обзор и пересмотр тактики для push-уведомлений. Три вещи имеют значение:

1. Подбор слов. Устройства Android позволяют вместить в push-уведомления от 40 до 60 символов, устройства iOS — до 120. Нужно придумать текст из нескольких слов, который заставит пользователей перейти к приложению. Вот несколько советов:

Отразите тон и манеру сообщения, подходящую вашему бренду

Используйте слова, вызывающие эмоции (новый, гарантированный, бесплатный, промо, продажи, скидка и пр.)

Используйте эти слова только тогда, когда вы реально можете их предоставить

Начните со слова-действия

2. Подготовка хорошего контента. Но что такое плохой контент? Либо вы уведомили пользователя о чем-то, что не несет никакой ценности, либо уведомление не соответствовало контенту, к которому оно привело.

3. Частота рассылки уведомлений. Слишком большое количество уведомлений занимает первое место в списке причин деинсталляции. Существуют инструменты, которые помогают анализировать поведение пользователей и сегментировать клиентов, чтобы отправлять уведомления только тогда, когда пользователь с наибольшей долей вероятности прочитает и нажмет на них. Это push-уведомления с функциями персонализации. Более подробные советы по созданию push-уведомлений можно найти по этой ссылке.

Причина № 3: App-nesia или люди, забывающие ваше приложение

По данным Google, одно из пяти установленных приложений открывается один раз, а затем забывается. Google называет это явление App-nesia.

Что вы можете сделать: Пользователи скачали ваше приложение по какой-то причине, и все, что вам нужно, — это напомнить, как они когда-то нуждались в нем. Вам нужен прямой поисковый трафик для вашего приложения через глубокие ссылки или перенаправление AppStore.

Подумайте, каким образом вы хотите привлечь пользователей в МОБИЛЬНОЕ приложение из БРАУЗЕРА? Вероятно, они просто перейдут на ваш мобильный сайт? Ваше приложение и ваш мобильный сайт выполняют две совершенно разные функции: мобильные сайты посещаются для получения подробной информации о вашей компании, приложения дают доступ к более эксклюзивным функциям.

Исследование Google показало, что люди хотят иметь возможность перейти прямо к приложению из результатов поиска. Особенно это касается тех, кто уже загрузил ваше приложение и мог просто забыть о нем. Глубокая ссылка — это когда прямая ссылка из результатов поиска приводит пользователя к определенному экрану в приложении. Глубокая привязка должна быть тщательно спланирована еще до того, как приложение будет разработано, что делает процесс затруднительным для некоторых. Но усилия, потраченные на этом этапе, точно окупятся в дальнейшем.

В качестве запасного варианта пользователи могут быть перенаправлены на страницу приложения в App Store или Play Market, если глубокие ссылки не поддерживаются. Вместо этого им предлагается открыть ваше приложение.

Не нашли причины проблемы? Спросите у пользователей! Обратитесь через социальные сети. Изучите онлайн-форумы. Задайте вопросы по своему списку адресов электронной почты. Попросите оставить отзыв о вашем приложении, пока они находятся у вас в магазине. Как только вы найдете корень проблемы, вам будет легче найти решение.