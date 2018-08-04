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Город, которого нет. Как выглядели Немига и площадь Независимости без торговых центров

04.08.2018 23:53 — Разное | Партизан  
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Минск меняется, но история, запечатленная на фотографиях, остается. Где располагалась Парковая магистраль? Как выглядели Немига и площадь Независимости без торговых центров? Воспоминаниями и снимками из личного архива с корреспондентом агентства «Минск-Новости» поделился известный белорусский фотограф Юрий Иванов.

Город, которого нет. Как выглядели Немига и площадь Независимости без торговых центров
Музей истории Великой Отечественной войны, 1966
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— В 1956 году вместе с сестрами и родителями я приехал в Минск. Папа работал на заводе, который в годы войны был эвакуирован в Уральск. После победы отцу предложили на выбор три города: Киев, Одессу или Минск. Он предпочел последний. В том же году я окончил 10 классов. Хотелось получше узнать новый для меня город, я много гулял по Минску, изучал его. Кое-где еще стояли разбитые войной дома без окон, хотя тогда уже был построен красивый проспект имени Сталина (ныне Независимости). Во время одной из прогулок дошел до улицы К. Маркса и заглянул в располагавшийся там музей (сейчас Национальный исторический музей Республики Беларусь).

С большим интересом прошелся по залам, где размещалась экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Был поражен тем, какие невзгоды перенес белорусский народ. В 1966 году в центре Минска на Октябрьской площади открылся музей истории Великой Отечественной войны. Пришло время, когда и он перестал вмещать в себя все экспонаты: в запасниках в подвале находилось больше, чем на экспозиции в залах. В 2014-м на проспекте Победителей посетителей приняло новое здание музея, построенное по проекту архитектора Виктора Крамаренко.

— Вернемся на 50 лет назад. Тогда нынешний проспект Победителей назывался Парковой магистралью. Посмотрите: в центре — озелененный бульвар, где люди гуляли, сидели на лавочках, отдыхая в тени деревьев. А машины двигались по обе стороны от пешеходной зоны.

— А вот так в 1965-м выглядела улица Немига. Здание проектного института на площади Свободы тогда еще строилось, и я поднялся на его крышу, чтобы сделать этот снимок. Многоэтажные дома, виднеющиеся вдалеке, сохранились. А все, что на переднем плане, снесли. Конечно, можно было сохранить исторический квартал, как это сделали с Троицким предместьем. Но в 1965 году, всего через 20 лет после окончания войны, реализовать эту идею оказалось не по средствам.

— Очень интересная история связана со скульптурами на «Воротах Минска». Изначально они были сделаны из железобетона. На фото одна из них — колхозница со снопом в руках. Были и рабочие, и ученые. Но однажды статуи сняли и оставили на ночь на тротуаре на улице Кирова. Наутро они исчезли. Кто-то украл. И смешно, и грустно: кто и куда увез 8 немаленьких скульптур, неизвестно до сих пор.

— Это уже более современная фотография. Перестройка. Митинг на площади у Дома правительства, которая до 1991 года носила имя В. И. Ленина. Страна бурлила, и митинги проходили так часто, что уже и не вспомнишь, по какому поводу. Трудно поверить, но лет 30 назад вместо уже привычных всем фонтана с аистами и стеклянных куполов здесь располагалась скромненькая по сегодняшним меркам зеленая зона с лавочками, а движение транспорта шло по обе стороны площади.

Кардинальные перемены произошли в начале 2000-х, когда здесь началось строительство подземного торгового центра «Столица» с паркингом.

Справочно

Юрий Иванов родился 17 июня 1939 года в Симферополе. С 1956-го живет в Минске. Работал фотокорреспондентом в газетах «Знамя юности» и «Советская Белоруссия», в агентстве печати «Новости», БелТА, РИА Новости в Беларуси. В настоящее время специалист по общественным связям Белорусского государственного университета культуры и искусств.

В 1987 году вошел в число 100 лучших фотографов мира, принял участие в создании книги «Один день из жизни Советского Союза» (Collins Publishing, USA). Лауреат международного конкурса World Press Photo, а также всесоюзных и международных конкурсов.
На фото:
Парковая магистраль напротив Дворца спорта, 1967
Немига, 1965
Железнодорожный вокзал (пересечение Привокзальной площади и улицы Кирова), 1967
Площадь у Дома правительства, 1990

 
Теги: Минск
 
 
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Минск меняется, но история, запечатленная на фотографиях, остается. Где располагалась Парковая магистраль? Как выглядели Немига и площадь Независимости без...
 
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