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Николай Лукашенко принял участие в уборочной кампании

05.08.2018 22:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Зачастую золотистый урожай спасают труженики – золотые люди, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Николай Лукашенко принял участие в уборочной кампании

А золотые слова «хлеб – всему голова» одинаково значимы и для подростка из Острошицкой школы Николая Лукашенко, и для взрослых с большими портфелями. Недра белорусской ментальность постигают даже те страны, у которых богатства лежат под ногами.

 
 
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Новости Беларуси. Зачастую золотистый урожай спасают труженики – золотые люди, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А золотые слова «хлеб – всему голова»...
 
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