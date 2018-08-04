Николай Лукашенко принял участие в уборочной кампании

Новости Беларуси. Зачастую золотистый урожай спасают труженики – золотые люди, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.





А золотые слова «хлеб – всему голова» одинаково значимы и для подростка из Острошицкой школы Николая Лукашенко, и для взрослых с большими портфелями. Недра белорусской ментальность постигают даже те страны, у которых богатства лежат под ногами.