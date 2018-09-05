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Будет создан интернет-портал "Партизаны Беларуси"
Будет создан интернет-портал "Партизаны Беларуси". Там можно будет увидеть индивидуальную картотеку советских партизан и подпольщиков, интерактивные карты боёв, фотолетопись, биографии.
Фото: sb.by
Соглашение о создании информационного ресурса подписали Национальный архив и Издательский дом "Беларусь сегодня". Среди участников проекта — БГУ, Институт истории Национальной академии наук, БГПУ имени М. Танка. Отмечается, что главная цель — персонифицировать каждого человека, который защищал белорусскую землю, информирует
В НАРБ хранится свыше 400 тысяч учётных карточек партизан и подпольщиков времён Второй мировой войны. Стоит задача сделать их цифровые копии. Предполагается, что они станут доступными на сайте "Партизаны Беларуси" до лета 2019-го.
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Будет создан интернет-портал "Партизаны Беларуси". Там можно будет увидеть индивидуальную картотеку советских партизан и подпольщиков, интерактивные карты боёв,...
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