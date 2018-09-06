Четвертый день подряд рубль дешевеет к евро и доллару

В Беларуси установлены новые курсы валют. По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 7 сентября национальная валюта нашей страны подешевела к евро и доллару в четвертый раз подряд.

Курс доллара увеличился в пятницу на а 0,0186 рубля до 2,1389 рубля. Курс доллара растет в Беларуси уже девятые торги подряд, за время которых доллар прибавил уже 8 копеек.

Курс евро 7 сентября также вырос, на 0,0230 рубля до 2,4894 BYN за евро. Европейская валюта начала расти в середине августа и с тех пор дешевела лишь дважды.

Курс российского рубля на последних торгах это недели снизился на 0,0049 рубля до 3,1012 BYN за 100 RUB. На Московской бирже продолжается падение рубля: сегодня курс доллара в России вырос до 69,02 рублей, евро - до 80,35.