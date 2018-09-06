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Четвертый день подряд рубль дешевеет к евро и доллару

07.09.2018 18:25 — Разное | БДГ  
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В Беларуси установлены новые курсы валют. По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 7 сентября национальная валюта нашей страны подешевела к евро и доллару в четвертый раз подряд.

Курс доллара увеличился в пятницу на а 0,0186 рубля до 2,1389 рубля. Курс доллара растет в Беларуси уже девятые торги подряд, за время которых доллар прибавил уже 8 копеек. 

Курс евро 7 сентября также вырос, на 0,0230 рубля до 2,4894 BYN за евро. Европейская валюта начала расти в середине августа и с тех пор дешевела лишь дважды.

Курс российского рубля на последних торгах это недели снизился на 0,0049 рубля до 3,1012 BYN за 100 RUB. На Московской бирже продолжается падение рубля: сегодня курс доллара в России вырос до 69,02 рублей, евро - до 80,35.

Отметим, что эксперты не исключают как роста, так и падения курса американского доллара к белорусскому рублю.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В Беларуси установлены новые курсы валют. По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 7 сентября национальная валюта нашей страны подешевела к евро и...
 
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