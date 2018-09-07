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Коля Лукашенко снова поработал курьером - привез папины арбузы в дом-интернат

07.09.2018 21:11 — Разное | Партизан  
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"Обязательно передам огромное спасибо от всех вас, в первую очередь это же его старания, он организовал", — ответил Коля Лукашенко на просьбу пенсионеров поблагодарить папу за заботу.

Коля Лукашенко снова поработал курьером - привез папины арбузы в дом-интернат
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Ученики 8—11-х классов Острошицко-Городокской средней школы привезли арбузы и картофель жителям подшефного Минского дома-интерната для пенсионеров и инвалидов, сообщает БелТА.

Всего в дом-интернат доставили 5 т арбузов, собранных 5 сентября на "президентском" поле, а также тонну картофеля сорта «манифест» — его выращивают на подворье Лукашенко в резиденции в Острошицком городке.


Школьники помогли с разгрузкой, а затем навестили обитателей местной мини-фермы, которую открыли в интернате в мае этого года. Там уже живут куры-несушки, петух, кролики. У последних, кстати, уже появилось потомство, которое буквально на прошлой неделе передали из дома-интерната в детский дом.

После завершения всех работ состоялась совместная дегустация привезенных арбузов.
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"Обязательно передам огромное спасибо от всех вас, в первую очередь это же его старания, он организовал", — ответил Коля Лукашенко на просьбу пенсионеров...
 
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