Оплачиваем электроэнергию по-новому

– Слышал, что изменился порядок оплаты коммунальных услуг. Хотелось бы узнать подробнее об изменениях в оплате электроснабжения, в том числе для пенсионеров и инвалидов третьей группы. Павел Андреевич.

Разъясняет ведущий инженер группы по расчётам за электрическую энергию Жлобинского межрайонного отделения филиала «Энергосбыт» РУП «Гомельэнерго» Сергей НАУМОВ:

– Действительно, порядок расчётов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги регулируется постановлением Совета Министров от 12.06.2014 № 571.

С 1 июля 2018 года вступили в силу изменения, внесённые постановлением Совета Министров от 29.06.2018 № 510. Согласно этому документу, производить оплату услуг за электроснабжение по субсидируемым тарифам в двух жилых помещениях, оснащённых приборами учёта расхода электрической энергии, по адресу обязательной регистрации по месту жительства и регистрации по месту пребывания смогут: неработающие пенсионеры, лица, имеющие право на льготы по оплате жилищнокоммунальных услуг, в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь или инвалиды III группы на основании предоставленного письменного заявления и соответствующих документов (справка с места пребывания, пенсионное удостоверение и трудовая книжка, документы, подтверждающие право на льготы, удостоверение инвалида).

Изменения коснулись и объёмов потребления. Для жилых помещений, не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами и системами централизованного горячего водоснабжения и оборудованных в установленном порядке системами централизованного снабжения природным газом только для пищеприготовления и (или) отопления, плата за электроэнергию установлена:

до 250 кВт.ч включительно – по субсидируемым тарифам для населения;

свыше 250 до 400 кВт.ч включительно – по субсидируемым тарифам для населения с применением повышающего коэффициента 1,3, но не выше тарифов, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание;

свыше 400 кВт.ч – по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.

Данное нововведение позволит абонентам, у которых установлен в жилом доме электроводонагреватель, оплачивать большее количество потреблённой электроэнергии по субсидированному тарифу.





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