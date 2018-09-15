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В поезде «Минск-Вильнюс» бомбы не оказалось, пассажиров пустили в поезд [UPD]
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16 сентября пассажиров поезда «Минск – Вильнюс» (который отправился из Минска в 7:25) высадили на станции Гудогай. Позже появилась информация, что в поезде нашли ящик со взрывчаткой. В итоге задержка составила около 2,5 часов.
На поезде ехала журналистка «Белсат» Ольга Чайчиц. Она
В твиттере один из пользователей рассказал, что «под локомотивом была прикреплена коробка с блоками сигарет, GPS-датчиком и торчащими проводами. Железнодорожное сообщение было остановлено около 2,5 часов». Он добавил, что это информация «из поезда» – очевидец ли он или ему рассказал кто-то знакомый из поезда, не уточняется.
В telegram-канале «Беларусь головного мозга» сообщили, что никакой бомбы не было. «Как оказалось, была найдена коробка с торчащими проводами, прикреплённая к поезду. В 11.25 на место ЧП приехали саперы с собаками. К 12 часам дня пассажиров пустили в поезд. Им объяснили, что был обнаружен тайник многоразового использования с двумя электромагнитными замками и аккумулятором. Саперы проверили его и обнаружили там блоки сигарет».
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16 сентября пассажиров поезда «Минск – Вильнюс» (который отправился из Минска в 7:25) высадили на станции Гудогай. Позже появилась информация, что в поезде нашли ящик...
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