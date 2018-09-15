В поезде «Минск-Вильнюс» бомбы не оказалось, пассажиров пустили в поезд [UPD]

16 сентября пассажиров поезда «Минск – Вильнюс» (который отправился из Минска в 7:25) высадили на станции Гудогай. Позже появилась информация, что в поезде нашли ящик со взрывчаткой. В итоге задержка составила около 2,5 часов.

На поезде ехала журналистка «Белсат» Ольга Чайчиц. Она рассказала своему телеканалу, что поезд задержали по техническим причинам, высадили всех пассажиров. На место прибыли спасатели, милиционеры в бронежилетах, скорая. Пассажирам сообщили, что их отправят на следующем поезде, а чуть позже рассказали, что в одном из вагонов нашли подозрительный ящик. Также она добавила, что им сообщили: «Следующий поезд будет не скоро, ждут специалистов из Минска или Гродно».

В твиттере один из пользователей рассказал, что «под локомотивом была прикреплена коробка с блоками сигарет, GPS-датчиком и торчащими проводами. Железнодорожное сообщение было остановлено около 2,5 часов». Он добавил, что это информация «из поезда» – очевидец ли он или ему рассказал кто-то знакомый из поезда, не уточняется.

Под локомотивом была прикреплена коробка с блоками сигарет, gps-датчиком и торчащими проводами. Железнодорожное сообщение было остановлено около 2,5 часов — driver (@azuyev) 16 сентября 2018 г.

В telegram-канале «Беларусь головного мозга» сообщили, что никакой бомбы не было. «Как оказалось, была найдена коробка с торчащими проводами, прикреплённая к поезду. В 11.25 на место ЧП приехали саперы с собаками. К 12 часам дня пассажиров пустили в поезд. Им объяснили, что был обнаружен тайник многоразового использования с двумя электромагнитными замками и аккумулятором. Саперы проверили его и обнаружили там блоки сигарет».