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Промпроизводство в Беларуси за январь-август выросло на 7,1%

18.09.2018 09:44 — Разное | БДГ  
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В январе – августе 2018 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 71,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 107,1% к уровню января – августа 2017 г.,

Индекс промышленного производства за август 2018 г. к августу 2017 г. составил 104,3%, к июлю 2018 г. – 105,2%, сообщается на сайте Национального статистического комитета.

Во всех отраслях обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь – август 2018 г. превысил уровень января – августа 2017 г.

По информации Белстат, больше всего выросло производство машин и оборудования – на 16,4%, прирост в области транспортных средств и оборудования составил 15,6%, производстве изделий и бумаги, полиграфдеятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 13,9%).

Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов выросло на 10,8%, рост в металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, составил 6,7%.

 
 
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В январе – августе 2018 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 71,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 107,1% к уровню января – августа 2017 г.,
 
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