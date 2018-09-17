Промпроизводство в Беларуси за январь-август выросло на 7,1%

В январе – августе 2018 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 71,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 107,1% к уровню января – августа 2017 г.,

Индекс промышленного производства за август 2018 г. к августу 2017 г. составил 104,3%, к июлю 2018 г. – 105,2%, сообщается на сайте Национального статистического комитета.

Во всех отраслях обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь – август 2018 г. превысил уровень января – августа 2017 г.

По информации Белстат, больше всего выросло производство машин и оборудования – на 16,4%, прирост в области транспортных средств и оборудования составил 15,6%, производстве изделий и бумаги, полиграфдеятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 13,9%).

Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов выросло на 10,8%, рост в металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, составил 6,7%.