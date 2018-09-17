Госавтоинспекция рассказала, какова ответственность несовершеннолетних за нарушение правил дорожного движения

Мы недавно рассказывали, как в Пинске на улице Шапошника 10-летний мальчик попал под колёса авто . По предварительной информации УГАИ УВД Брестской области, 10-летний ребенок перебегал проезжую часть в неустановленном месте.



Следователям еще предстоит выяснить причины ДТП. А корреспондент pinsknews.by побеседовал со старшим госавтоинспектором ОГАИ Пинского РОВД Дмитрием Вечерко и выяснил, какова ответственность несовершеннолетних за нарушение правил дорожного движения, и с какого возраста наступает административная ответственность для несовершеннолетних при несоблюдении Правил дорожного движения?

— Основная причина всех несчастных случаев с несовершеннолетними на дороге заключается в несоблюдении ПДД и низкой культуре поведения, как водителей транспортных средств, так и детей, — сказал Дмитрий Вечерко. — Что же касается нарушений ПДД со стороны несовершеннолетних, то согласно ст. 4.3 ПИКоАП Республики Беларусь, административной ответственности подлежит физическое лицо, достигшее ко времени совершения правонарушения шестнадцатилетнего возраста.

Однако физическое лицо, совершившее запрещенное Кодексом об административных правонарушениях деяние в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, подлежит административной ответственности за следующие правонарушения:

за умышленное причинение телесного повреждения (статья 9.1);

за мелкое хищение (статья 10.5);

за умышленные уничтожение либо повреждение имущества (статья 10.9);

за нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках (статья 15.29);

за жестокое обращение с животными (статья 15.45);

за разжигание костров в запрещенных местах (статья 15.58);

за мелкое хулиганство (статья 17.1);

за нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном или городском электрическом транспорте (части первая — третья, пятая статьи 18.3);

за нарушение правил пользования средствами железнодорожного транспорта (статья 18.4);

за нарушение правил пользования транспортным средством (статья 18.9);

за нарушение правил пользования метрополитеном (статья 18.10);

за нарушение требований по обеспечению сохранности грузов на транспорте (статья 18.34);

за повреждение историко-культурных ценностей (статья 19.4);

за нарушение порядка вскрытия воинских захоронений и проведения поисковых работ (статья 19.7);

за незаконные действия в отношении газового, пневматического или метательного оружия (статья 23.46);

за незаконные действия в отношении холодного оружия (статья 23.47).

Не подлежит административной ответственности физическое лицо, достигшее возраста, предусмотренного частями первой или второй настоящей статьи, если будет установлено, что вследствие отставания в умственном развитии, не связанного с психическим расстройством (заболеванием), оно во время совершения деяния было не способно сознавать его фактический характер или противоправность.

Стоит отметить, что административная ответственность за нарушение правил дорожного движения наступает с 16 лет. Административные материалы составленные в отношении правонарушителя в возрасте от 16 до 18 лет рассматриваются комиссией по делам несовершеннолетних при Пинском районном или городском исполнительном комитете, в зависимости от места проживания несовершеннолетнего.

В случае, если несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к ответственности, за совершение им противоправного деяния к административной ответственности привлекаются оба родителя по ст. 9.4 КоАП Республики Беларусь, так как согласно ст. 76 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь, «отец и мать имеют равные права и обязанности в отношении своих детей».

Справочно: Статья 9.4. «Невыполнение обязанностей по воспитанию детей» 1). Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, содержащего признаки административного правонарушения либо преступления, но не достигшим ко времени совершения такого деяния возраста, с которого наступает административная или уголовная ответственность за совершенное деяние, – влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до десяти базовых величин. 2). То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, – влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин).

Наибольшее количество происшествий с участием детей подросткового возраста происходит в субботу и воскресенье. Именно в эти дни необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения.

Кстати, для управления скутером требуется наличие водительского удостоверения категории «АМ», которое можно получить по достижении 16 лет после сдачи теоретического экзамена по ПДД. Мопед должен быть зарегистрирован в ГАИ. В целях обеспечения безопасности, запрещено выезжать на скутере без застегнутого мотошлема.

Согласно Правилам дорожного движения Республики Беларусь:

Запрещается без сопровождения совершеннолетнего лица управлять на дороге лицам моложе:

154.1. четырнадцати лет — велосипедом (кроме пешеходных и жилых зон, тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек);

154.2. шестнадцати лет — мопедом (кроме пешеходных и жилых зон).

Водителю мопеда запрещается ездить по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам, дорожкам для всадников. Запрещается буксировка велосипеда и велосипедом, за исключением велосипедного прицепа промышленного производства.

Родители, бабушки и дедушки должны постоянно напоминать детям о правилах безопасного поведения на дороге в качестве пешехода или велосипедиста, при этом сами взрослые должны подавать юным участникам дорожного движения правильный пример.

Помните, дорога ошибок не прощает!