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Госавтоинспекция рассказала, какова ответственность несовершеннолетних за нарушение правил дорожного движения
18.09.2018 — Разное | Полесская правда
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Мы недавно рассказывали, как
— Основная причина всех несчастных случаев с несовершеннолетними на дороге заключается в несоблюдении ПДД и низкой культуре поведения, как водителей транспортных средств, так и детей, — сказал Дмитрий Вечерко. — Что же касается нарушений ПДД со стороны несовершеннолетних, то согласно ст. 4.3 ПИКоАП Республики Беларусь, административной ответственности подлежит физическое лицо, достигшее ко времени совершения правонарушения шестнадцатилетнего возраста.
Однако физическое лицо, совершившее запрещенное Кодексом об административных правонарушениях деяние в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, подлежит административной ответственности за следующие правонарушения:
Не подлежит административной ответственности физическое лицо, достигшее возраста, предусмотренного частями первой или второй настоящей статьи, если будет установлено, что вследствие отставания в умственном развитии, не связанного с психическим расстройством (заболеванием), оно во время совершения деяния было не способно сознавать его фактический характер или противоправность.
Стоит отметить, что административная ответственность за нарушение правил дорожного движения наступает с 16 лет. Административные материалы составленные в отношении правонарушителя в возрасте от 16 до 18 лет рассматриваются комиссией по делам несовершеннолетних при Пинском районном или городском исполнительном комитете, в зависимости от места проживания несовершеннолетнего.
В случае, если несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к ответственности, за совершение им противоправного деяния к административной ответственности привлекаются оба родителя по ст. 9.4 КоАП Республики Беларусь, так как согласно ст. 76 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь, «отец и мать имеют равные права и обязанности в отношении своих детей».
Наибольшее количество происшествий с участием детей подросткового возраста происходит в субботу и воскресенье. Именно в эти дни необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения.
Кстати, для управления скутером требуется наличие водительского удостоверения категории «АМ», которое можно получить по достижении 16 лет после сдачи теоретического экзамена по ПДД. Мопед должен быть зарегистрирован в ГАИ. В целях обеспечения безопасности, запрещено выезжать на скутере без застегнутого мотошлема.
Согласно Правилам дорожного движения Республики Беларусь:
154.1. четырнадцати лет — велосипедом (кроме пешеходных и жилых зон, тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек);
154.2. шестнадцати лет — мопедом (кроме пешеходных и жилых зон).
Родители, бабушки и дедушки должны постоянно напоминать детям о правилах безопасного поведения на дороге в качестве пешехода или велосипедиста, при этом сами взрослые должны подавать юным участникам дорожного движения правильный пример.
Помните, дорога ошибок не прощает!
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Госавтоинспекция рассказала, какова ответственность несовершеннолетних за нарушение правил дорожного движения
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